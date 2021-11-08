路邊撿「五倍券+冥紙」的紅包 引網友嘆：不景氣成這樣？

許多人都知道，若看到路邊的紅包是不可以亂撿的，但日前卻有一名男網友分享，自己已經失業了兩個多月，經濟狀況正吃緊，但某天卻突然看到一個紅包包著五倍券外，還夾著一張冥紙，便讓他十分苦惱該不該直接撿起來。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」分享，自己已經失業2個多月了，卻突然在路旁看到這包，讓他不知該如何是好。從他分享的照片上可見，地上的紅包袋裡不但裝著滿滿的五倍券，還夾帶幾張冥紙，看似五倍券連包裝都沒有拆開，讓正處於拮据狀態的他，實在難以抗拒，便崩潰地問網友「我該如何？」

此文一出，便有許多網友紛紛笑回，「不景氣成這樣，連這種都用五倍券了」、「撿起來，然後一定要跑得比家屬快」、「當人窮起來，連鬼都怕」、「哇靠，5倍券再加碼金紙，500元搭配金紙可以買台中7期兩棟」、「撿了，即可解決失業問題，還順帶娶了一個老婆回家」、「有個說法，撿到之後在回家之前把它花完就沒有事，但我依然不會撿」、「晚上會有女生來託夢說她不喜歡魯蛇，紅包放回去。」

實際上根據民間習俗，紅包裡頭可能會出現某人的生辰八字、照片、指甲或是頭髮，目的可能會是要冥婚，或是將厄運轉嫁他人的意思，通常撿了就代表願意娶鬼妻以及替他人過運。