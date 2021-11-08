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高鐵人員跪地「逐排向乘客道歉」 引過來人曝真相：真的辛苦

聯合新聞網 / 綜合報導
不少人為了想節省時間，會選擇搭乘票價較高的高鐵。 圖／本報資料照片
不少人為了想節省時間，會選擇搭乘票價較高的高鐵。 圖／本報資料照片

不少人為了想節省時間，會選擇搭乘票價較高的高鐵，而高鐵的服務品質也有目共睹。日前便有一名高鐵乘客在車上見到乘務員跪在車廂的地板上，一排一排的向乘客道歉，還不斷的跪下清潔擦拭，讓不少網友紛紛揭開真相。

原PO在臉書《爆廢公社》發出一張照片，並說明自己在搭高鐵時，不知道車廂內發生什麼事情，讓一位綁馬尾的乘務員逐排跪地清潔地面，且不斷向乘客道歉，讓他不禁感慨「不知為了什麼原因，她一排一排向客人道歉，然後跪下清潔擦拭。向所有辛苦工作的人，致上謝意，辛苦了！」

一名高鐵乘客在車上目睹乘務員跪在車廂的地板上，一排一排的向乘客道歉，還不斷的跪下清潔擦拭。 圖／《爆廢公社》
一名高鐵乘客在車上目睹乘務員跪在車廂的地板上，一排一排的向乘客道歉，還不斷的跪下清潔擦拭。 圖／《爆廢公社

此文一出，便吸引超過上萬名網友關注，紛紛留言「平時坐高鐵都不會遇到這樣的清潔」、「想知道原因與真相」、「天吶，真想了解是什麼原因」、「幹嘛這麼卑微」、「令人敬佩的工作態度」、「敬業才是真正令人肅然起敬的」。

然而，也有許多過來人立即推測是「有乘客打翻飲料」，紛紛表示「咖啡飲料翻倒都是這樣！因為高鐵加速會往後流，所以會影響到後面乘客」、「應該是前面客人倒翻飲料了吧！我有遇過一次，不過沒有跪著」、「通常是最後面有人打翻飲料，因為她要擦，要請客戶避開不斷道歉，我之前遇到過，我後面的打翻還裝死」、「有人弄倒飲料了吧，我上次坐高鐵，前排座位有人弄倒飲料，服務人員也是這樣擦」。

高鐵 車廂 爆廢公社

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