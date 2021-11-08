窮人才吃麥當勞？網友揭美國富人榜名人每周吃3次、擁有金卡
全球幾乎都有麥當勞的分店，不僅省時，還常常推出優惠組合，讓民眾吃得開心。一名網友則提問，聽說美國的麥當勞只有中下階級層會光顧，所以美國窮人肥胖比率會比較高，問道「是真的嗎？」引起許多網友一同討論。
一名網友在「PTT Gossiping」提及，因為麥當勞的餐點價格便宜，高糖、高脂容易發胖、上癮，所以美國的中產以上階級不會光顧麥當勞；加上美國麥當勞設有兒童遊戲區，許多一般家庭就帶小孩到麥當勞玩樂。原PO提問，美國窮人肥胖比率較高，是否也是同一個原因，問「是真的嗎？」
不少網友認同留言，「本來就是，有錢人直接吃西餐廳了」、「不意外，真的有錢也不會常吃麥當勞」、「台灣中下層本來就偏多啊」、「美國速食店不用算小費」、「高度加工食物就是便宜但低價值的卡路里，而且又特別容易上癮，根本窮人的心理生理救贖」。
不過，也有網友引證，像是美國前總統川普、「股神」巴菲特都很喜歡吃麥當勞，「新聞不是報導一堆有錢的知名人物喜歡吃嗎？」、「巴菲特跟比爾蓋茲有金卡耶」、「巴菲特就很愛吃，一個禮拜至少吃三次，他自己講過很多次」、「有錢人有時候也是受不了誘惑，認識一個有錢的黑人鋼琴家一試成主顧」、「美國麥當勞便宜不到哪去啦」。
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