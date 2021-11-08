窮人才吃麥當勞？網友揭美國富人榜名人每周吃3次、擁有金卡

許多人嚮往去國外讀書，其中不少父母都選擇讓小孩去擁有眾多明星學校的美國遊學。不過就有一名網友好奇，美劇裡的美國大學生成天把妹、開派對，似乎不見其認真讀書的模樣，讓他質疑美國頂大生的程度...

2021-11-07 17:03