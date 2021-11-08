市場買生雞腿「一隻100」 她傻眼：好像光天化日被搶劫

物價連年上漲，連帶市場的食材價格也越來越高，有網友抱怨，近日到板橋附近的市場買三支棒棒腿，付錢後才發現竟要價300元，讓她直呼「有種光天化日被搶劫的感覺」。

有網友在臉書社團「家常菜」發文表示，她近日載小孩上課後到板橋附近市場買菜，因此告訴肉攤老闆娘要「三隻棒棒腿」，老闆娘包好說「300」，她當下以為自己聽錯，便直接付了1000元鈔票，想不到找錢就是700元，傻眼表示「有種光天化日被搶劫的感覺」。

該網友說，她平常買菜都會問價錢，但當時想說棒棒腿再貴也不會多貴，想不到三隻竟要300元，等於一隻16公分長的棒棒腿要100元，真的是「鑲金」的棒棒腿。

其他網友則解釋，她所買的應是仿土雞腿，「超市賣的棒棒腿是雞翅的翅腿部位，比較便宜。而且肉雞又比仿仔雞便宜不少。你照片的看起來不是翅腿的那種棒棒腿，而是雞腿切掉腿排的部位，比棒棒腿大很多。而且你這個應該是仿仔雞⋯又更貴，100很合理啊」。

但也有許多人認為價格過高，留言「300？孔雀腿？」、「正土雞整支手槍腿也才160-180」、「市場買菜，都要先問」、「市場雞腿真的很貴，我常常付錢都吐血」、「乾脆買個雞腿便當還比較便宜」。