快訊

清冠一號未列治療指引？ 陳時中：醫病充分溝通可使用

買BNT後下一步？郭台銘：阻止「瀰漫性弱勢危機」擴大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

市場買生雞腿「一隻100」 她傻眼：好像光天化日被搶劫

聯合新聞網 / 綜合報導
網友買棒棒腿結帳傻眼。圖／取自臉書
網友買棒棒腿結帳傻眼。圖／取自臉書

物價連年上漲，連帶市場的食材價格也越來越高，有網友抱怨，近日到板橋附近的市場買三支棒棒腿，付錢後才發現竟要價300元，讓她直呼「有種光天化日被搶劫的感覺」。

有網友在臉書社團「家常菜」發文表示，她近日載小孩上課後到板橋附近市場買菜，因此告訴肉攤老闆娘要「三隻棒棒腿」，老闆娘包好說「300」，她當下以為自己聽錯，便直接付了1000元鈔票，想不到找錢就是700元，傻眼表示「有種光天化日被搶劫的感覺」。

該網友說，她平常買菜都會問價錢，但當時想說棒棒腿再貴也不會多貴，想不到三隻竟要300元，等於一隻16公分長的棒棒腿要100元，真的是「鑲金」的棒棒腿。

其他網友則解釋，她所買的應是仿土雞腿，「超市賣的棒棒腿是雞翅的翅腿部位，比較便宜。而且肉雞又比仿仔雞便宜不少。你照片的看起來不是翅腿的那種棒棒腿，而是雞腿切掉腿排的部位，比棒棒腿大很多。而且你這個應該是仿仔雞⋯又更貴，100很合理啊」。

但也有許多人認為價格過高，留言「300？孔雀腿？」、「正土雞整支手槍腿也才160-180」、「市場買菜，都要先問」、「市場雞腿真的很貴，我常常付錢都吐血」、「乾脆買個雞腿便當還比較便宜」。

傳統市場

延伸閱讀

Apple有線耳機「神功能」 網友紛紛喊後悔買藍芽耳機

蚵仔煎、蝦仁煎賣80元？網友嘆：夜市只會加速滅亡

振興加碼券全沒抽中 他反而爽領5千元驚呼「中大獎」

桃園捷運綠線2025年將開通 網友：要超越新竹了嗎？

相關新聞

窮人才吃麥當勞？網友揭美國富人榜名人每周吃3次、擁有金卡

全球幾乎都有麥當勞的分店，不僅省時，還常常推出優惠組合，讓民眾吃得開心。一名網友則提問，聽說美國的麥當勞只有中下階級層會光顧，所以美國窮人肥胖比率會比較高，問道「是真的嗎？」引起許多網友一同討論。

市場買生雞腿「一隻100」 她傻眼：好像光天化日被搶劫

物價連年上漲，連帶市場的食材價格也越來越高，有網友抱怨，近日到板橋附近的市場買三支棒棒腿，付錢後才發現竟要價300元，讓她直呼「有種光天化日被搶劫的感覺」。

表妹玩壞五萬塊人偶 姑媽不認帳喊：不過就是破塑膠

現今市面上販售的人偶做工精緻，價格不菲，不少人會當做收藏品。一名網友提及，自己當兒子般疼愛的五萬元人偶，遭小一表妹玩壞，人偶四肢散落在地上。事後向姑媽反映，卻遭對方回「不過就是破塑膠」，並只願意賠償五千元。對話內容曝光後，讓網友紛紛喊道「姑姑臉皮厚」。

搭台鐵買站票卻霸佔親子車廂 他裝傻不聽勸稱：借坐一下

台鐵設置親子車廂，提供12歲以下孩童隨行家庭或孕婦搭乘，一般民眾禁止入座。然而近日卻有網友在親子車廂發現一名無座位票者佔位，提醒後對方執意不走，讓他無法接受。其他網友則建議，可以通知列車長處理，對佔位者加收50％票價。

谷阿莫實測「當檢舉達人」抓違規 估一個月能狂賺50萬

近年來檢舉達人數量漸增，網紅谷阿莫實測「當檢舉達人多好賺」，根據測驗結果，平均10分鐘就可以抓到一人亂丟菸蒂，也就是能進帳360元，換算下來若一天工作8小時、一個月工作30天，月收入可達約50萬，讓他直呼「歡迎大家來當檢舉達人」。

美國頂大生都沒在讀書？網友搖頭曝內幕讚：兩能力大勝台灣

許多人嚮往去國外讀書，其中不少父母都選擇讓小孩去擁有眾多明星學校的美國遊學。不過就有一名網友好奇，美劇裡的美國大學生成天把妹、開派對，似乎不見其認真讀書的模樣，讓他質疑美國頂大生的程度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。