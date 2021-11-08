快訊

國道一號3車連環撞 4人骨折、擦挫傷送醫

59萬即期疫苗引爭議 陳時中爆：原本要送160萬劑來！揭婉拒原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男友家送「白飯＋蔬菜」 惹毛媽媽痛罵：這等於送喪家！

聯合新聞網 / 綜合報導
網友收到男友媽媽送的白飯，因此惹毛自己的媽媽。白飯示意圖。 圖／Ingimage
網友收到男友媽媽送的白飯，因此惹毛自己的媽媽。白飯示意圖。 圖／Ingimage

傳統習俗多元，少數人對於民俗有特殊堅持。有女網友近日收到男友媽媽送的白飯，因此惹怒自己媽媽，直呼「送白飯等於送喪家」，痛批男友家「太超過」。對此，其他網友都沒有聽過這種說法，直呼「你媽只是隨便編件事情出來嫌出來鬧吧」。

一名女網友在論壇Dcard發文表示，她平常跟男友家相處融洽，都會拿自己烘焙的麵包、點心、蛋糕與他們分享，男友媽媽則是因為在山上工作，時常帶很多當季蔬菜回家，也都會拿許多蔬菜送她，如竹筍、筊白筍、青木瓜等，且每三五天就送她一大包，非常熱情。

該網友表示，她在6日一如往常的帶了一大袋筊白筍、兩支大竹筍回家，不過男友媽這次還多給了她白飯，告訴她可以回家炒飯，不用再煮飯也比較輕鬆。

想不到回家後被媽媽看到這一包白飯，媽媽竟因此超級生氣，直呼男友家「難道不知道送白飯等於送喪家，代表傷心到無法煮飯，是很不吉利的意思嗎？」她也開始批評男友媽先前送的蔬菜，讓她感覺很有負擔，現在還送白飯「未免太超過了」。

不只該網友找不到媽媽主張的說法，其他網友也都表示沒聽過這種禁忌，留言「妳媽可以去寫小說了」、「整串看下來只覺得男友媽很衰」、「這種胡言亂語的行為在我某位親戚身上看過，什麼都能嫌，什麼都能胡扯」。

該網友補充，她媽媽認為「難道我們家有窮到需要送白飯救濟？」不過她的媽媽從一開始就不喜歡男友，嫌棄男友太矮，她原以為分享蔬菜的舉動有因此加分，想不到媽媽還是討厭男友家。其他人也傻眼表示「其實你還沒講我就猜到是你媽不喜歡你男友」。

Dcard

延伸閱讀

4.8坪龐貝城奴隸宅「在台成小豪宅」 網估：在台北能賣1500萬

有事就找他！好市多小熊背心分藍紅2色 解密員工大不同

開箱影片／55吋4K QLED電視花1萬5買得到！JVC 55KQD顏色飽滿一眼動心

全靠「540」手勢 抖音影片拯救16歲被綁架少女

相關新聞

男友家送「白飯＋蔬菜」 惹毛媽媽痛罵：這等於送喪家！

傳統習俗多元，少數人對於民俗有特殊堅持。有女網友近日收到男友媽媽送的白飯，竟因此惹怒她的媽媽，直呼「送白飯等於送喪家」，痛批男友家「太超過」。對此，其他網友都沒有聽過這種說法，直呼「你媽只是隨便編件事情出來嫌出來鬧吧」。

窮人才吃麥當勞？網友揭美國富人榜名人每周吃3次、擁有金卡

全球幾乎都有麥當勞的分店，不僅省時，還常常推出優惠組合，讓民眾吃得開心。一名網友則提問，聽說美國的麥當勞只有中下階級層會光顧，所以美國窮人肥胖比率會比較高，問道「是真的嗎？」引起許多網友一同討論。

市場買生雞腿「一隻100」 她傻眼：好像光天化日被搶劫

物價連年上漲，連帶市場的食材價格也越來越高，有網友抱怨，近日到板橋附近的市場買三支棒棒腿，付錢後才發現竟要價300元，讓她直呼「有種光天化日被搶劫的感覺」。

表妹玩壞五萬塊人偶 姑媽不認帳喊：不過就是破塑膠

現今市面上販售的人偶做工精緻，價格不菲，不少人會當做收藏品。一名網友提及，自己當兒子般疼愛的五萬元人偶，遭小一表妹玩壞，人偶四肢散落在地上。事後向姑媽反映，卻遭對方回「不過就是破塑膠」，並只願意賠償五千元。對話內容曝光後，讓網友紛紛喊道「姑姑臉皮厚」。

搭台鐵買站票卻霸佔親子車廂 他裝傻不聽勸稱：借坐一下

台鐵設置親子車廂，提供12歲以下孩童隨行家庭或孕婦搭乘，一般民眾禁止入座。然而近日卻有網友在親子車廂發現一名無座位票者佔位，提醒後對方執意不走，讓他無法接受。其他網友則建議，可以通知列車長處理，對佔位者加收50％票價。

谷阿莫實測「當檢舉達人」抓違規 估一個月能狂賺50萬

近年來檢舉達人數量漸增，網紅谷阿莫實測「當檢舉達人多好賺」，根據測驗結果，平均10分鐘就可以抓到一人亂丟菸蒂，也就是能進帳360元，換算下來若一天工作8小時、一個月工作30天，月收入可達約50萬，讓他直呼「歡迎大家來當檢舉達人」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。