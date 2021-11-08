男友家送「白飯＋蔬菜」 惹毛媽媽痛罵：這等於送喪家！

傳統習俗多元，少數人對於民俗有特殊堅持。有女網友近日收到男友媽媽送的白飯，因此惹怒自己媽媽，直呼「送白飯等於送喪家」，痛批男友家「太超過」。對此，其他網友都沒有聽過這種說法，直呼「你媽只是隨便編件事情出來嫌出來鬧吧」。

一名女網友在論壇Dcard發文表示，她平常跟男友家相處融洽，都會拿自己烘焙的麵包、點心、蛋糕與他們分享，男友媽媽則是因為在山上工作，時常帶很多當季蔬菜回家，也都會拿許多蔬菜送她，如竹筍、筊白筍、青木瓜等，且每三五天就送她一大包，非常熱情。

該網友表示，她在6日一如往常的帶了一大袋筊白筍、兩支大竹筍回家，不過男友媽這次還多給了她白飯，告訴她可以回家炒飯，不用再煮飯也比較輕鬆。

想不到回家後被媽媽看到這一包白飯，媽媽竟因此超級生氣，直呼男友家「難道不知道送白飯等於送喪家，代表傷心到無法煮飯，是很不吉利的意思嗎？」她也開始批評男友媽先前送的蔬菜，讓她感覺很有負擔，現在還送白飯「未免太超過了」。

不只該網友找不到媽媽主張的說法，其他網友也都表示沒聽過這種禁忌，留言「妳媽可以去寫小說了」、「整串看下來只覺得男友媽很衰」、「這種胡言亂語的行為在我某位親戚身上看過，什麼都能嫌，什麼都能胡扯」。

該網友補充，她媽媽認為「難道我們家有窮到需要送白飯救濟？」不過她的媽媽從一開始就不喜歡男友，嫌棄男友太矮，她原以為分享蔬菜的舉動有因此加分，想不到媽媽還是討厭男友家。其他人也傻眼表示「其實你還沒講我就猜到是你媽不喜歡你男友」。