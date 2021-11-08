表妹玩壞五萬塊人偶 姑媽不認帳喊：不過就是破塑膠

現今市面上販售的人偶做工精緻，價格不菲，不少人會當做收藏品。一名網友提及，自己當兒子般疼愛的五萬元人偶，遭小一表妹玩壞，人偶四肢散落在地上。事後向姑媽反映，卻遭對方回「不過就是破塑膠」，並只願意賠償五千元。對話內容曝光後，讓網友紛紛喊道「姑姑臉皮厚」。

一名網友在網路論壇「Dcard」提及，自己有一個非常珍惜的人偶，不僅會買漂亮衣服打扮，還陪伴原PO度過許多低潮期。而小一表妹來家玩時，當原PO回家後，發現人偶的皮筋跟鉤子損壞，表妹正在玩人偶的殘肢，並說「媽媽（姑媽）說這個可以玩」。

原PO向姑媽反映後，卻被對方誤以為在坑錢，表示以為「那只是普通的芭比」、「不過就是破塑膠」，並只願意賠償五千元。事後還認為原PO不應該跟小朋友計較，沒有必要讓一家鬧得這麼難看，氣得原PO直言姑媽「情緒勒索第一名」、「一副我錯了，但自己沒錯的態度欸」。

原PO與姑媽的對話內容。圖擷自 Dcard

原PO與姑媽的對話內容。圖擷自 Dcard

許多網友認為姑媽沒家教，「別人東西可以玩？你姑最高學歷是胎教嗎？」、「不能隨便進去別人房間動別人的東西吧」、「小朋友不懂事大人也不懂事欸」、「連做客人的基本素質都沒有」、「老媽沒家教，小孩也沒家教」、「超級沒有禮貌的長輩」、「長這麼大沒看過這麼不要臉的人欸」。

事後原PO報警，不過警方表示刑事告不成，只能轉到民事，並且過程中需要調解等流程。