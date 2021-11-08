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搭台鐵買站票卻霸佔親子車廂 他裝傻不聽勸稱：借坐一下

聯合新聞網 / 綜合報導
網友搭乘台鐵親子車廂，卻發現有人霸佔座位。本報資料照片
網友搭乘台鐵親子車廂，卻發現有人霸佔座位。本報資料照片

台鐵設置親子車廂，提供12歲以下孩童隨行家庭或孕婦搭乘，一般民眾禁止入座。然而近日卻有網友在親子車廂發現一名無座位票者佔位，提醒後對方執意不走，讓他無法接受。其他網友則建議，可以通知列車長處理，對佔位者加收50％票價。

有網友在臉書社團爆怨公社發文表示，他近日搭乘台鐵，發現一名持有無座位票的旅客霸佔親子車廂座位，他停醒對方「這是親子車廂，孕婦或帶小孩才能搭乘」，對方卻說「到苗栗才有座位，所以要先坐這裡」。

該網友傻眼表示，佔位者不是從前面車廂一路往後走，發現親子車廂有位子才稍做休息，而是一開始就直接站在12號車廂外候位，很明顯是故意霸佔親子車廂位置。

網友遇到買站票的旅客霸佔親子車廂。圖／取自臉書
網友遇到買站票的旅客霸佔親子車廂。圖／取自臉書

根據台鐵規定，親子車廂僅提供有未滿12歲孩童隨行之家庭或孕婦旅客訂位乘坐，乘車時須配合證件正本查驗，如媽媽手冊、可證明孩童年紀等證件。

另親子車廂不發售無座位車票之車廂，非持當日當次親子車廂車票旅客，禁止搭乘親子車廂，違者將依本局旅客運送契約第二十三點第八項規定，重新補票並加收50％票價。

其他網友紛紛留言「通知列車長，會要求她補票，我之前帶孩子出遊也遇過這樣的情形，還不少人，其中一個還嗆車長」、「這種人是公德心跟羞恥心沒帶出門的」、「立刻叫列車長來查票啊」、「我遇到就叫兒子給我儘量吵，盡量尖叫，叫弟弟給我儘量大哭，我看他走不走」。

親子 車廂 台鐵 爆怨公社

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