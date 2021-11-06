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晚上拚二寶！老公端「這兩碗」助興她秒冷 網笑：他想結拜

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友請老公倒酒，沒想到他用碗裝，讓她看了直呼掃興。 圖／爆廢公社公開版
女網友請老公倒酒，沒想到他用碗裝，讓她看了直呼掃興。 圖／爆廢公社公開版

許多情侶或是夫妻在愛愛前，會喝酒助興、增加情趣。一名女網友分享了自己和老公的趣事，她請老公在她洗澡前倒好酒，沒想到一出來看到的畫面「整個好掃興」，網友看了也笑翻「可能今晚他想跟妳結拜！」。

一名女網友在臉書「爆廢公社公開版」發文寫道，想說喝個紅酒，增加情趣來拚個二寶，拜託老公在她洗好澡前倒好，沒想到一出來看到「兩碗酒」，讓她傻眼直呼「這是台式浪漫？」，也無奈嘆「好掃興！」。

網友看完也笑翻，「乎搭啦！你老公可能不想跟妳壞壞！可能今晚他想跟妳結拜！」、「歃血為盟」、「怎麼有種喝藥酒的fu」、「不看文我以為拿黑狗血要來驅邪」。

也有人分享自己的經驗，「你老公跟我老公根本就是天造地設的一對！我家那口子幾個月前也曾這樣裝『香檳』。小慶祝什麼我已經不記得了，但是我絕對忘不了這等級的沒情調...」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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