一個人做什麼事「孤單寂寞覺得冷」？過來人曝這件事最慘

「一個人做什麼事會讓你覺得孤單寂寞？」有位網友在ptt女孩板發出大哉問。他說，他一直都是一個人，本來以為已經很習慣沒什麼，卻忽然覺得「一個人去木柵動物園，好孤單寂寞」，因為他覺得動物園就應該是「跟誰一起去的歡樂地方」，就像遊樂園一樣。

原po表示，一個人去木柵動物園，比一個人看電影、逛百貨公司、吃火鍋、旅遊更加孤單寂寞。因為在充滿歡樂的地方，一個人的孤單更顯得強而有力。他以為一個人去動物園，「肯定是更用力壓抑，而心不在焉亂晃而已」。

不少網友覺得生病一個人最慘，「開刀啊，生病通常是人最脆弱的時候」、「一個人住院開刀，拜託親戚來還被拒絕」、「一個人開刀，麻醉醒來的時候噁心到不行」、「一個人打疫苗是第幾級？」

有網友認為，一個人看海也會越看越覺得孤單。圖為示意圖，非新聞當事人。 圖片來源/ingimage

不少人分享經驗，「一個人去小人國坐摩天輪，底下還有一個員工」、「一個人看海」、「一個人出國，然後在充滿華人觀光客的餐廳自己吃飯」、「股票買在歷史高點，還是唯一成交的那幾張」、「整間電影廳只有我一個人」、「水族館感覺更孤單」、「一個人搬家」、「發現好幾天沒有跟同事以外的人講話」、「一個人跟街貓對話的時候」。

有人覺得一個人去動物園很療癒，「我覺得一個人去動物園很棒耶，喜歡什麼動物就盡情待在原地看到飽，不用擔心同伴受不了，動物離你很近的還可以對看很久很療癒」。

有人覺得節慶才讓人寂寞，「做什麼不重要，看到雙雙對對的時候才會（譬如節日）」、「看跨年煙火」、「過生日」、「公司眷屬日辦在動物園，大家都攜家帶眷去，只有我一個人去，頓時覺得自己跟動物園裡面的動物一樣孤單QQ」。