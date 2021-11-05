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驚！新買筷子泡水清洗竟褪色 眾人建議這麼做

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友將新買的筷子泡水清洗，沒想到竟然褪色。 圖／翻攝自臉書「家常菜」
一名女網友將新買的筷子泡水清洗，沒想到竟然褪色。 圖／翻攝自臉書「家常菜」

很多人習慣買了新的衣服、餐具等物品，都會先清洗過一遍再使用，不過有一名女網友在臉書貼出一張照片，只見新買的筷子泡在水裡竟然褪色，讓她非常訝異，貼文一出不少人都建議改用不鏽鋼筷子，安全又耐用。

從原PO在臉書「家常菜」貼出的照片看到，她將新買回來的筷子全部泡在水裡清洗，沒多久水就變成了和筷子同樣的顏色，讓原PO驚呼「居然褪色了，該怎麼辦？」

有網友就提出解釋，「很多植物本來就是天然染劑…泡水脫色很正常，除非有刺鼻的味道，木製品嬌貴，不適合泡水或水煮烘乾」、「木筷子本來就會有木頭色啊，天然木頭拿去泡水也會讓水變成木頭色的」、「筷子是硬木居多，檀類的木料，有的本身就有顏色，用鹽水煮過自然陰乾三天，再擦上橄欖油一樣自然陰乾即可」、「原木本來就會褪色，如果上漆才不會」。

還有許多人建議筷子「我家的碗筷也都改用不鏽鋼材質，比較放心」、「我家都用不鏽鋼的」、「丟了，換不鏽鋼的比較安全」、「不鏽鋼比較安全及耐用」、「還是不要木製比較好，太潮濕就算不掉色也會發霉」、「台灣濕氣重，用不鏽鋼筷子比較不會長霉」。

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