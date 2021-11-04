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遊樂園裡滿滿的《魷魚遊戲》角色 網友吐槽：老梗好膩

聯合新聞網 / 綜合報導
不少人打扮成《魷魚遊戲》的角色前往遊樂園，但網友紛紛吐槽「很膩」。圖擷自「新竹大小事」臉書社團
不少人打扮成《魷魚遊戲》的角色前往遊樂園，但網友紛紛吐槽「很膩」。圖擷自「新竹大小事」臉書社團

雖然萬聖節已經過了，但《魷魚遊戲》的熱度不減，日前有一位網友表示，她去某遊樂園遊玩時，發現超多人都扮成《魷魚遊戲》的角色。放眼望去滿滿的角色人物，畫面十分壯觀。貼文曝光後，有網友吐槽「已經不流行了，真的！」

一位網友在「新竹大小事」臉書社團表示，「六福村滿滿的魷魚遊戲」，只見一群在等待遊樂設施的民眾，打扮成《魷魚遊戲》的各個角色，有些人扮成紅色連身制服的工作人員，有些人穿綠色運動服扮演參賽者，還有人打扮成木頭人娃娃、黑面具的「BOSS」。

此文引發網友共鳴，紛紛在底下留言「昨天去真的是滿滿的魷魚，好膩」、「已經不流行了，真的！」、「一開始覺得新鮮，但越來越多的時候，有點反感」、「老梗還要搞多久」、「這個梗還會在尾牙繼續下去」。不過，也有家長擔憂「怕小孩一直學」。

其實六福村不久之前，就曾推出限定快閃活動，只要民眾當天扮成《魷魚遊戲》的角色入園，就可以獲得免費鬼王陪乘機會，園方還會派出隱藏鬼王陪民眾玩遊樂設施，這項活動吸引許多人。

魷魚遊戲 快閃

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