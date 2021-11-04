去7-11做「一舉動」秒被店員制止 網愣：我現在才知道

台灣超商密度之高，幾乎每走幾步路就會看見不同品牌的便利商店，可說是民眾生活不可或缺的存在。不過，近日就有一名網友好奇發問，大家知道進入7-11後，禁止在店內拍照嗎？貼文掀起大批網友熱議。

該名網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，「大家知道7-11未經同意，禁止在店內拍照嗎？」而事實上，7-11店門口都有張貼禁止拍照及攝影的告示，因此若有拍照需求，建議可先問問店員。

文章曝光後，立刻引發熱烈討論，網友紛紛留言「哪裡有貼不能拍照？沒看過啊」、「我不知道耶！會拍照（物品）問朋友你要的是這個嗎？」、「不知道，但是今天知道了，我下次會注意」、「真的不知道，不過都長差不多，有啥好拍的」、「被告知時會說抱歉，然後把照片刪掉」。

但也有網友提到「知道，還有一些賣場也是禁止拍照」、「其實在任何店家要拍店內商品，先詢問看看是否能拍照」、「不能拍，但是很多客人才不管你咧」、「超商的門口，就貼出不能拍照、攝影」、「其實四大超商禁止拍照很久了，只是不會去注意貼紙，而且基本上不要太誇張，店員都是睜一隻眼閉一隻眼」。