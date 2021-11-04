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客人點外送付錢拿出「全聯禮券」 外送員傻愣：你認真？

聯合新聞網 / 綜合報導
外送員點收客人餐費時，發現顧客以「全聯禮券」來支付，令他相當傻眼。圖擷自「外送員的奇聞怪事」臉書
外送員點收客人餐費時，發現顧客以「全聯禮券」來支付，令他相當傻眼。圖擷自「外送員的奇聞怪事」臉書

外送員不只要在短時間內送達餐點，當客人選擇「付現金」時，還得再三確認金額，一不小心可能會少收，甚至要自己倒貼。日前就有一名外送員分享，他在送達餐點，準備拿客人放在錢盤的餐費時，發現其中有一張100元的全聯禮券，令他傻眼問對方「你是認真覺得可以付禮券嗎？」

這名外送員在「外送員的奇聞怪事」臉書發文指出，「我真的不知道哪個地方，可以用全聯禮券當現金支付的」。外送員PO出兩張照片，只見錢盤上放著2張百元鈔，1張100元的全聯禮券，及數個十元、一元硬幣。他不禁疑惑的用外送平台詢問顧客「禮券是算在外送的費用裡面嗎？」客人回應「嗯，因為我不夠錢，沒去領不好意思」。這回答讓外送員超傻眼，質疑「你是認真覺得可以付禮券嗎？」客人又回應「那個無（使用）期限」。

外送員點收客人餐費時，發現顧客以「全聯禮券」來支付，令他相當傻眼。圖擷自「外送員的奇聞怪事」臉書
外送員點收客人餐費時，發現顧客以「全聯禮券」來支付，令他相當傻眼。圖擷自「外送員的奇聞怪事」臉書

此文一出，引發網友熱議。有人建議「報警」、「回報給外送平台，說客人沒付全部費用」、「直接報警」、「全部都不要拿，回報客人未付款就好」。還有人幽默表示，「如果禮券是小費可以，付餐費當然不行」、「還好不是付發票叫你等中獎」、「所以未來也有可能收到湯姆熊的硬幣？」、「改天可能放冥紙，說你以後也用的上」。也有網友批評「臉皮只要夠厚，沒有什麼事做不出來！」、「太扯了吧」、「錢又不是外送員自己賺全部，誰要你的全聯禮券」、「錢不夠為什麼還要叫外送」、「誇張到爆」。

禮券 外送員

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