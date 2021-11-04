阿嬤曝當年升職「陪睡」潛規則 讓她蒙陰影：害怕老男人
真有升職潛規則嗎？一名女網友曝光年輕時的暗黑升職記，她坦言，「自己雖然已經是阿嬤等級了，但這個秘密放在心裡好久」，至今才願意公開讓網友們一窺升職秘辛。
她在爆料公社PO文透露，由於小時候沒讀什麼書，只能做不太需要學歷的工作，於是透過爸爸的關係順利進入一家銀行做工友的工作，「我們那個年代，可以透過內部考試就轉任正職」。
話鋒一轉，她坦言「我書念不多，用考的根本考不上，於是找到我們分行的經理，問他還有沒有其他方式？」沒想到，分行經理竟然暗示「陪他睡幾次，就幫她升正職」，原PO聽了相當震驚，直言「他是可以當我父親的老男人」，但為了工作，原PO只好「忍著噁心」陪睡了幾次，最後也如願錄取正職員工，但也在我心裡埋下對老男人很大的陰影，也導致原PO面對感情的心理扭曲。
多年前恐怖的升職潛規則曝光後，網友們也紛紛安慰道「一切都過去了！」、「自己選擇的自己要承擔起，不過妳還是要放下那些事吧！從現在到未來，好好活出自己」。
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