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「北屯張學友」外送見到這4字 他笑曝差點跟客人做這件事

聯合新聞網 / 綜合報導
一名外送員遇到客人用訊息「接歌」，意外點燃他的接歌魂，引來不少笑料。圖／聯合報系資料照
一名外送員遇到客人用訊息「接歌」，意外點燃他的接歌魂，引來不少笑料。圖／聯合報系資料照

人生當中如果能遇到有著「神默契」的主管同事、朋友甚至是陌生人，真的是再完美不過了！一名外送員目前向客人App詢問餐點放置位置後，客人向他表達「感恩的心」4字後，外送員連想到同名歌曲，速回「感謝有你」，意外又讓對方再回應歌詞，讓他笑稱差一點就找他「開包（指唱歌開包廂）」，引來網友笑歪。

一名自稱是「北屯張學友」的外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」po出一張照，上頭可見該名男子已抵達客人指定的目的地，並用App訊息詢問餐點放置位置，確認好車型與顏色後，客人以「感恩的心」4字謝謝外送員的辛勞，「北屯張學友」或許是想到經典歌《感恩的心》一曲，馬上回應「感謝有你」，客人似乎也心有靈犀，再接續回應歌詞「讓（應為伴）我一生，（讓我）有勇氣做我自己」。

「北屯張學友」由於趕著外送下一單，只能回應該名客人「改天在唱」，客人點頭說好，讓他事後po照開玩笑地說「要不是我趕著送下一單，早就直接約你開包了。」還稱要這名客人打聽一下「北屯張學友」這號人物，引來網友討論。

網友看完以後搞笑繼續接歌，「花開花落，我一樣會珍惜」，也有網友說「（外送員）完全要會通靈（客人在想什麼）就是」、「哈哈哈～笑死了」、但也有人表示沒聽過這首歌，明顯「曝露年齡」。有人好奇詢問原po怎麼都會遇到這一類的人，他表示「是我的應對方式有魔性，我不是正常人，我的思維跟正常人不同。」

外送員看到對方寫「感恩的心」，聯想到同名經典歌《感恩的心》，兩人有默契地開始相互接歌。（翻攝自臉書社團「外送員的奇聞怪事」）
外送員看到對方寫「感恩的心」，聯想到同名經典歌《感恩的心》，兩人有默契地開始相互接歌。（翻攝自臉書社團「外送員的奇聞怪事」）

《感恩的心》一曲收錄在歐陽菲菲1994年出的《烈火》專輯，成為她的代表作，該曲當時也是進軍台灣的日劇〈阿信〉片尾曲，經多人傳唱延續之今，成為家喻互曉的經典歌。

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