他去年搶雙11買電腦優惠省1萬！ 過一個月後傻眼「被坑了」

雙11即將到來，各家電商平台開始暖身，準備祭出超殺優惠來吸引消費者。不過，有網友表示，他去年趁著雙11折扣期間，買了一台新電腦，原以為省下將近1萬元，沒想到事後得知，這台電腦的原價就跟他打完折差不多，他不禁哀怨表示「像個傻蛋一樣被坑了」。

一名網友在PTT發文，他表示「雙11又來了」，回想起去年優惠期間，他搶到優惠券，又搭配信用卡優惠，購入新電腦省了將近1萬元，當時他直呼「好爽好開心」。

殊不知過了一個月，回網站看到該商品「原價跟打完折的優惠差不多」，他恍然大悟「原來電商是偷偷抬高價格，再發優惠券給你，最後讓你用原價購買」。因此他大嘆，「驚覺自己像個傻蛋一樣被坑了」。

不過文末，他也分享購買省錢秘訣，「還是有人真的省到，聽說要靠比價小幫手來過濾不肖賣家，今年小弟也來試試有沒有便宜好了，有啥推的？」

對此，有網友吐槽「哪一年不是這樣搞？」、「你現在才發現？」、「雙11超騙」、「做生意不老實」，不少人深有同感，直言「我也有發現，真的很扯」、「之前我也問過類似問題，被鄉民嗆窮鬼」。還有網友建議下手前，千萬要先做功課，「毛利算一下」、「買東西前先查歷史價格」，