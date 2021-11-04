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霸佔ATM百元鈔存了又領？她排隊排到火大求解 達人揭內幕「賺很大」
想領錢卻被占用ATM超討厭！有網友分享某日想領錢，排隊時卻發現一名大媽佔用提款機長達十幾分鐘，同樣金額存了又領再存進去，每次還不忘印明細表，後方排隊的人等到不耐煩還先走了。有網友一眼看穿那位大媽其實「超會賺」。
「請問你有看到後面整排人都在等你嗎…」該名苦主到臉書社團爆怨公社發文，想提款時卻遇到有人每次都存200元再領出來，每次都會印一次明細表。「一來一往都是那兩張100元」，占用ATM的行為讓原PO看了相當不解。
原PO求解「有人可以告訴我他在幹嘛嗎？」這類詭異的行為引起大批人共鳴，「每次遇到這種真的會忍不住翻白眼」、「跟提款機刷存在感」、「遇過這種人超煩」、「都不會感到抱歉嗎？」。
在提款機玩了十幾分鐘，反覆存提款且必印明細表的行為，有內行人跳出來解答，對方應該是想累積點數和領取優惠券。部分銀行ATM有推出活動，存提款都可以拿到優惠券或紅利點數等，「點數達標可以拿到購物金」」。
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