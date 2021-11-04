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他拿「滅鼠按按樂」誤當老鼠藥被譏笑 網喊：小學生超夯的遊戲啊

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友Po出「滅鼠按按樂」的照片誤以為是滅鼠藥，但其他網友表示，這是小學生現在流行的玩具。玩法是兩人對戰，按到最後一個的人輸。（翻攝自爆怨2公社）
一名網友Po出「滅鼠按按樂」的照片誤以為是滅鼠藥，但其他網友表示，這是小學生現在流行的玩具。玩法是兩人對戰，按到最後一個的人輸。（翻攝自爆怨2公社）

大人夯《魷魚遊戲》，小孩子現在夯什麼？一名網友Po出「滅鼠按按樂」的照片表示，以為這是滅鼠藥，結帳時卻被店員小妹「噗呲笑」，詢問網友們到底這是什麼東西，網友紛紛表示，「小學生超流行這個」，按壓的紓壓玩具，同時也有不同玩法。

一名男子在「爆怨2公社」表示，剛去書局買魔鬼氈，家中小孩拿了「滅鼠按按樂」放櫃檯希望他結帳，但他從字面上這5個字，認為「家裡又沒有老鼠，妳不要看漂亮就覺得是玩具啊。」卻引來一旁的店員小妹訕笑，該名男子詢問大家這到底是什麼東西，引來不少網友熱議。

其他網友Po出小孩在玩該款遊戲，表示也是一款紓壓玩具。（翻攝自爆怨2公社）
其他網友Po出小孩在玩該款遊戲，表示也是一款紓壓玩具。（翻攝自爆怨2公社）

網友看完照片表示，「我以為是老鼠藥咧」、「我經過學校旁邊的文具店也覺得奇怪，滅鼠的東西不是有毒嗎？怎麼會這樣賣。」不過有網友提出解答，「滅鼠按按樂」又叫「滅鼠先鋒」，「小學生很流行這個」、「這是紓壓玩具，滅鼠的文字大概取用於像打地鼠一樣的意思。」、「有很多種造型，蝴蝶、恐龍、獅子、愛心…大的小的都有」、「跟氣泡紙很像」、「這不就跟麥當勞杯蓋上的凸起物很像。」

另外也有網友提到該款也是「益智玩具」，主要玩法為兩人對戰，需輪流按壓，每次可按1至3個，按到最後一個的人輸，但玩法有很多種，可以自定規則，讓不少小學生瘋靡該款遊戲。該款遊戲也因為「名稱誤導」，讓不少大人網友笑稱「小孩不懂大人的幽默，大人不懂小孩的快樂。」

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