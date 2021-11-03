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男人「胖醜老」才玩包養？ 她親身體驗揭內幕

聯合新聞網 / 綜合報導
提到男生包養女生，刻板印象總會聯想到男方年紀大、外貌不佳，不過一名女網友親自體驗一回，表示實際情況並非如此。示意圖／ingimage
提到男生包養女生，刻板印象總會聯想到男方年紀大、外貌不佳，不過一名女網友親自體驗一回，表示實際情況並非如此。示意圖／ingimage

提到男生包養女生，刻板印象總會聯想到男方年紀大、外貌不佳，但實際情況真的如此嗎？一名女網友PO文，她表示對「會包養女生的男人一定胖醜老」這項迷思十分好奇，索性親自體驗一回，揭露包養圈的實際情形。

一名女網友在「Dcard發文，她表示平常有在玩交友軟體，某天突發奇想「包養網也是一個交友軟體」，加上好奇別人總說「會包養女生的男人一定胖醜老」，於是決定親身體驗一探究竟。原PO提到，經歷一周的飯局、和9位男士約會後，和一開始的想像十分不同，「原本以為每個一定都又醜又老，但真實情況卻完全不是這樣」。

原PO回憶，長相偏中下有2人、普通的有4人，另外2人雖然算不上年輕，但她直呼「真的是帥大叔」。她表示，其中一人身材高大，除了打扮、舉止紳士外，還透露著一份威嚴感；另一位除了每周固定運動外，還去醫美保養皮膚，讓她直呼「比我還愛美」。

最後一人讓原PO印象最深，她提到對方年僅28歲，長期在日本工作，最近才回台灣，因為中文不流利、加上懶得玩交友軟體，找不到女伴十分孤單才玩包養。此外，對方臉小、肌膚白皙，讓原PO大嘆「怎麼看，他都比較像是被包養的啊」。

至於有哪些男生會包養女生？原PO分析，大致上可分為「非常寂寞，很渴望愛但卻得不到的人」、「只想快速約會，解決生理需求」、「工作忙碌無暇交往，偶爾又想要撫慰身心靈」這三種人，而職業不外乎印象中的高薪行業，例如軟體工程師、醫生、金融業總裁、公司高層主管等等。

而刻板印象中，會包養人的男生真的總是「胖醜老」嗎？原PO表示，雖然年齡偏大，但不代表醜，顏值和一般交友軟體沒有差太多。其中最讓原PO意外的，便是包養網站上的男生大部分都彬彬有禮，不太會有性騷擾或讓人不舒服的舉動。

最後原PO表示，完全不贊成女生為了錢被包養，她表示要看得夠開、能夠性愛分離才不會有心理壓力，「若純粹為了錢會很痛苦」。

包養 交友軟體 性愛 Dcard

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