買機車該選「油車or電車」？內行曝3關鍵秒選它：直接被勸退

機車是不少人通勤的代步工具之一，然而近年來隨著環保意識抬頭，便有許多人將傳統的油車換成電動車，對此便有網友好奇，若現在要購買機車，不知要「買油車好還是電車好？」引起許多網友紛紛留言討論。

原PO在PTT的閒聊板上以「若要買機車，妳會想買電車還是油車？」為題分享，現今愈來愈多人買Gogoro等電動機車來代步，成了新興的風氣，但電動機車目前仍有不少缺點要克服。

他補充道，像是月租費、換電池麻煩、預約排隊等維修、後期維修費很貴等，都是目前電動車面臨的難題。然而這些缺點也讓PO苦惱道，「如果是你們要買機車或換機車，會考慮先買電動機車，還是燃油機車？為什麼呢？」

此文一出，便有許多網友推薦電動車，「電動車比較好」、「電才是趨勢」、「家裡一樓充電方便，每天不會騎很遠代步用，很推薦電動車，要買電池效能好的那種，很會跑，市區就很夠騎了」、「電車啊，因為油越來越貴了」。

但部分網友仍支持購買油車，更指出「價錢因素」、「服務較成熟」和「電車電池問題較多」的三大關鍵，紛紛表示「油車，整體成本低，服務周邊成熟」、「油車，電車還不夠成熟+1」、「修車還要預約，油車當天隨便路邊找個車行就解決了」、「我的電車有一次換完電池後，就開不起來了」、「油車，兩年前要買車也猶豫很久，後來被身邊買電車的人直接勸退」、「很常換到沒啥電的電池，心很累」。