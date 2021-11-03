快訊

最後機會！藝FUN券第四波中籤號碼出爐 幸運兒爽拿6百

演訓誤觸開關！阿帕契直升機發射架脫落 航特部釐清肇因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

用膠囊咖啡機有罪惡感？支持者打臉「不環保」：1個人喝剛好

聯合新聞網 / 綜合報導
膠囊咖啡的便利性和口味多樣性是擄獲人心的關鍵。 圖／Ingimage
膠囊咖啡的便利性和口味多樣性是擄獲人心的關鍵。 圖／Ingimage

對許多現代人而言，咖啡是每天醒腦的必備飲品，只要沒喝就整天不對勁。有些人習慣依靠超商，比較講究的人喜歡自己沖泡，膠囊機則是省時省事的另一個選擇，但過去膠囊咖啡機常令人詬病的「不環保」問題，也成為反對者和擁護者論戰的重點。

有人在PTT「Gossiping」看板上發文，詢問膠囊咖啡機是不是最適合懶人的選擇，掀起兩派網友熱議。不贊成喝膠囊咖啡的網友，主要是嫌「風味不佳」，「膠囊咖啡超難喝」、「膠囊的完全不香，喝起來常常覺得沒咖啡香」、「世界上豆子幾百種，為啥要人家包好的？」、「喝久你還是會去喝小七的咖啡啦」、「自己買的咖啡豆屌打」。

另一派網友則是力推膠囊機的便利性，「咖啡豆的很花錢跟時間，懶人還是膠囊機CP值高」、「我每天喝，很方便」、「比起純豆，口味是滿多的」、「方便，品質也還OK，家裡一個人喝的話可以」、「一個人喝很慢，豆子保存是問題，不如膠囊」、「膠囊不可能比得過手沖或濃縮咖啡機，但一般人這樣用很夠了」。

而反對派網友也針對膠囊咖啡的「包裝不環保」來批判，稱其為「連發明家都後悔的發明」。對此擁護派則加以反駁，指出所謂的「不環保」已是過去式，現在部分品牌已改用可回收的鋁製外殼，「回收還有點數，可以換東西」。

只是仍有人質疑「真的有人這麼環保每次都蒐集回收嗎？」、「哪裡環保？丟垃圾桶的人一堆啊」，讓部分網友感嘆「環保與否取決於個人」，「日常用一堆塑膠製品也不環保」、「人類本身就是不環保」。

咖啡 環保

延伸閱讀

他指「這時間點」不該去超商買咖啡 遭全網炮轟：又沒違法

超商咖啡寄杯才15元賺什麼？ 網揭真相：其實賺更多

台北隨便吃一天餐費破500元… 網曝「一餐100元」吃好吃飽秘訣

台大教授吃4星級飯店早餐 見識到奇葩長輩「台灣power」

相關新聞

苗栗人的「熱狗」不是熱狗！ 鄉民困惑：跟其他縣市都不同

有網友驚訝發現，苗栗人口中所稱呼的熱狗，竟和其他縣市都不一樣！臉書社團《苗栗大小事》中有網友指出，苗栗人習慣把「黑輪」叫作熱狗，讓他十分好奇為甚麼會有這樣的稱呼？也有其他縣市的人會這樣稱呼黑輪嗎？貼文引起討論，也引來眾多苗栗網友捍衛自己的地方美食並解答問題。

用膠囊咖啡機有罪惡感？支持者打臉「不環保」：1個人喝剛好

對許多現代人而言，咖啡是每天醒腦的必備飲品，只要沒喝就整天不對勁。有些人習慣依靠超商，比較講究的人喜歡自己沖泡，膠囊機則是省時省事的另一個選擇，但過去膠囊咖啡機常令人詬病的「不環保」問題，也成為反對者

冰炫風加1元只給木湯匙？網崩潰 內行曝關鍵原因：很棒啊

冰炫風一直是麥當勞的熱門商品，主要是在冰淇淋中加入巧克力餅乾碎片攪拌而成。一名網友近日去吃麥當勞時，才發現冰炫風竟沒有附湯匙，需要加1元購買且提供的湯匙也換成了木湯匙，令他不禁好奇，「每間麥當勞都這樣嗎？」，引起不少網友討論。

29歲女想遠嫁越南 父母列4點反對 弟著急：求招讓她死心

現代社會越來越多元化，異國戀也越來越普及，一名網友的姊姊現年29歲，認識一名越南男生，後來聊出感情了最近想嫁給對方，但父母卻相當反對，作為弟弟的原po雖讓希望姐姐幸福，但同時也有點擔心，於是想問問「有沒有什麼辦法讓我姐死心啊」。

零錢台語叫藍三還是銀角仔吵翻 網友拿「郭董」舉例秒懂

你會說零錢的台語嗎？有網友表示認識了一名台中來的人，某天突然被問「阿哩五銀嘎啊某？」，一時反應不過來讓對方以為聽不懂台語，又被問了一次「有沒有零錢啦」，這才恍然大悟。原PO便疑惑「有沒有南部零錢台語是銀嘎的八卦？」

小孩考卷抖媽媽暗黑日常超寫實 網笑翻：爸爸的求救信？

又是造句作業洩底！小孩子學習詞彙過程中，常常會融入家庭生活所遇到的情況，一名媽媽抱怨孩子在寫造句試卷時，竟抖出「媽媽日常」，讓她求助該如何處置？網友一看造句笑翻直呼「很寫實」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。