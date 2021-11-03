用膠囊咖啡機有罪惡感？支持者打臉「不環保」：1個人喝剛好

對許多現代人而言，咖啡是每天醒腦的必備飲品，只要沒喝就整天不對勁。有些人習慣依靠超商，比較講究的人喜歡自己沖泡，膠囊機則是省時省事的另一個選擇，但過去膠囊咖啡機常令人詬病的「不環保」問題，也成為反對者和擁護者論戰的重點。

有人在PTT「Gossiping」看板上發文，詢問膠囊咖啡機是不是最適合懶人的選擇，掀起兩派網友熱議。不贊成喝膠囊咖啡的網友，主要是嫌「風味不佳」，「膠囊咖啡超難喝」、「膠囊的完全不香，喝起來常常覺得沒咖啡香」、「世界上豆子幾百種，為啥要人家包好的？」、「喝久你還是會去喝小七的咖啡啦」、「自己買的咖啡豆屌打」。

另一派網友則是力推膠囊機的便利性，「咖啡豆的很花錢跟時間，懶人還是膠囊機CP值高」、「我每天喝，很方便」、「比起純豆，口味是滿多的」、「方便，品質也還OK，家裡一個人喝的話可以」、「一個人喝很慢，豆子保存是問題，不如膠囊」、「膠囊不可能比得過手沖或濃縮咖啡機，但一般人這樣用很夠了」。

而反對派網友也針對膠囊咖啡的「包裝不環保」來批判，稱其為「連發明家都後悔的發明」。對此擁護派則加以反駁，指出所謂的「不環保」已是過去式，現在部分品牌已改用可回收的鋁製外殼，「回收還有點數，可以換東西」。

只是仍有人質疑「真的有人這麼環保每次都蒐集回收嗎？」、「哪裡環保？丟垃圾桶的人一堆啊」，讓部分網友感嘆「環保與否取決於個人」，「日常用一堆塑膠製品也不環保」、「人類本身就是不環保」。