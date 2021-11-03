29歲女想遠嫁越南 父母列4點反對 弟著急：求招讓她死心

現代社會越來越多元化，異國戀也越來越普及，一名網友的姊姊現年29歲，認識一名越南男生，後來聊出感情了最近想嫁給對方，但父母卻相當反對，作為弟弟的原po雖讓希望姐姐幸福，但同時也有點擔心，於是想問問「有沒有什麼辦法讓我姐死心啊」。

一名網友在Dcard「結婚版」發文，他的姐姐現年29歲，三年前去越南玩時，在當地認識一個越南男生，後來聊著聊著聊出感情，最近姐姐跟父母表示，想嫁給對方，但父母都堅決反對，反對的點有，「寶貝女兒要遠嫁，作父母的不捨」、那位越南男生家境狀況不是很好，「爸媽心疼女兒嫁過去要吃苦」、父母沒見過對方，只有看過照片跟視訊不到30分鐘，由於對方的中文不是很流利，父母只勉強聽懂幾句，本想了解對方的性格、個性、人品…等等，但礙於溝通不良，擔心女兒遇到恐怖情人，「目前都是姐姐單方面地說越南男生的好，但他的缺點我們完全不知道」。

最後原po也強調，絕對不是種族歧視，「爸媽可能怕親戚或鄰居的閒言閒語，所以不希望女兒嫁到越南去」，他也表示，作為弟弟很希望姐姐能幸福，但同時也很疑惑，「嫁過去真的有比較好嗎？」，於是想問問網友們，是否有辦法讓姐姐死心。

網友紛紛表示，「表面上全家都支持姐姐和他結婚，唯一的要求是男生來台灣定居～只要人在台灣，就沒有什麼大風險」、「我也會支持姊姊嫁，但要定居台灣，畢竟妳說對方家境不好，來台灣至少有娘家依靠」、「那男生底細調查了沒？這個比較重要吧，也許對方沒有想像中那麼不好阿...」、「越南男生很多都是老婆養家耶…姐姐第一次交男友嗎？還是多看看比較好，跨國婚姻很麻煩的」、「要結婚了，男生都沒有來過台灣見岳父母，會多幸福我不相信」、「不夠了解對方啊 當然會擔心你姊姊嫁過去」。

有網友則認為，姐姐已是成年人，應該尊重她的決定，「你怎麼不是問大家，如何讓你們放手讓姐姐嫁啊？」、「姐姐未成年喔？不然幹嘛要這麼擔心？自己的選擇自己負責，就這麼簡單啊，不要插手他人感情、婚姻，畢竟我們都不是當事人」、「那如果她被阻止成功後，再也不交往不結婚，你們是不是要上網問，姐姐都不結婚怎麼辦？」。

有網友則建議，可以全家組家庭旅遊去越南和男方見面，「如果很擔心姐姐遇到的不是良人，也要親眼見過才能夠說到底是不是，而非一味反對」、「跟國籍無關，擔心他們遠距離不夠了解對方，可以建議他們先同居一年看看或是婚後幾年必須要避孕，真的覺得能走一輩子再說」。

有網友則分析6點，「你姊不是唯一嫁過去越南的台灣女生，沒你想的那麼誇張」、「越南沒你想的那麼落後」、「普遍越南的男生對女生都滿好的」、「越南女生養家，男生不用工作是有的，但是是老一輩的事了」、「台灣男生在越南風評也沒多好，刻板印象都滿嚴重的啦」、「唯一是重點是對方家境好不好吧，那個已經跟國籍無關了」。