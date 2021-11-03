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小孩考卷抖媽媽暗黑日常超寫實 網笑翻：爸爸的求救信？

聯合新聞網 / 綜合報導
一位媽媽貼出小孩的試卷，其中造句部分將媽媽形容的很暴力，笑翻數千網友。圖擷自《爆廢公社》
一位媽媽貼出小孩的試卷，其中造句部分將媽媽形容的很暴力，笑翻數千網友。圖擷自《爆廢公社》

又是造句作業洩底！小孩子學習詞彙過程中，常常會融入家庭生活所遇到的情況，一名媽媽抱怨孩子在寫造句試卷時，竟抖出「媽媽日常」，讓她求助該如何處置？網友一看造句笑翻直呼「很寫實」。

一位媽媽網友在《爆廢公社》PO出一份孩子的試卷，其中句型練習要以4組「有時候」來形容主題，只見小朋友填上的是「媽媽生氣時，有時候打人，有時候罵人；有時候跪地，有時候罰站」，另外在「除了…同時也」的造句部分，寫了「媽媽除了打我，同時也會打爸爸」，如實呈現「媽媽日常生氣樣態」，令原PO質疑自己「我有那麼恐怖嗎？」

貼文笑翻數千網友，直呼「太誠實了」、「小孩子是不會說謊的」、「很寫實」、「爸爸是好人媽媽是壞人的概念嗎」、「媽媽是格鬥家出身的」、「跟媽咪感覺不好喔，就這麼賣了」、「有種寫出來也真的是～打不夠是吧」、「這會被通報家暴嗎？」、「周杰倫得改歌詞了」。

另有人注意到小孩在短句練習寫的是「爸爸不打人」似暗藏玄機，研判「重點是跟爸爸的對照」、「看的出爸爸跟小孩一國的！在家沒地位沒床位，應該衣櫥也沒空位…」、「一看就知道爸爸代替小孩寫的，實際上是一篇求救信」、「爸爸表示：當時我害怕極了」，建議「爸爸請勇敢的打113吧」。

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