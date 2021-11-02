女友想在台北買房結婚卻嫌他沒1000萬 網勸：有共識再說

年輕人要在大台北地區買房實不易，除非有家援幫出自備款。一位29歲的工程師想跟交往2年的女友結婚，女友提出在台北買房的想法，但男方告知存款數目後，女友驚呼「你的存款沒有1000萬？」後沉默不語，其實男方想提出共同分擔的想法，但這件事後卻不知如何開口。

這位工程師男網友在Dcard 貼文表示，自己想跟交往2年多的女友結婚，所以有開始討論到買房的事情，女友想在台北買房，原po告知自己存款只有400多萬元左右，根本負擔不起台北買屋的自備款，但保證自己會努力賺錢。讓原po更傷心的是女友得知自己存款後，竟脫口說「蛤！你存款沒有1000萬唷？」然後就轉移話題，再也不提結婚買房的事情。

原po表示，女友是軍公教家庭，家裡經濟情況不錯。原本是想委婉一點跟她商量要她共同負擔一起出一些，或是請她父母親那邊也能幫忙一點，不然台北房價真的負擔不起，現在不知如何開口能使自己不尷尬，也不讓她覺得不舒服。

網友在看完貼文後，紛紛留言回應「男生29歲真的不急，身邊很多男生都是35歲才考慮結婚的」、「29歲存款400多萬贏很多人了耶」，有網友表示「台北市的房子不只1000萬吧，我家板車附近，50年老公寓都要1000了，旁邊大概10年的大樓要2-3000」，更有網友提醒原po「你們倆有共識再說吧，結婚不是只有買房，還有小孩支出這些，你們談過嗎？沒共識的婚姻千萬別硬走，也沒有誰必須要委屈結婚，這樣婚姻也是早晚出問題」。