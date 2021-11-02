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林口三井撐5年沒倒？網斥：假日人超多 但更多人推這間

聯合新聞網 / 綜合報導
林口三井Outlet。圖／林口三井Outlet提供
林口三井Outlet。圖／林口三井Outlet提供

林口三井Outlet已經開業5年，一到假日就湧入逛街人潮，但有人曾在社群貼文抱怨「林口三井其實業績很差，表面看起來風光，但是提袋率超差」。近日有網友在ptt的Gossiping板上po文發問，林口三井Outlet位在比較偏僻的地點，而且業績比一般百貨公司差，納悶為何可以撐這麼久？

原po文中表示，林口三井Outlet是在2016年1月27日開幕，明明就開在林口這偏僻的迷霧之都，品牌進駐販售的雖然不是當季商品，但折扣價格不親民，而美食街也沒什麼特別厲害的食物，相較國外Outlet，國外鞋子的折扣下更多，真不知道為何還可以撐這麼久？

貼文一岀，網友們紛紛留言反駁表示「很多人欸」、「那邊生意超好的，假日吃飯都沒有位子」、「人超多，你真的有去過嗎」、「生意超好的，假日車堵出來」、「附近一堆住宅大樓，人多啊」、「覺得沒什麼好逛，可是人很多欸」，有網友表示「你要考量到林口沒其他地方好逛的」、「有的東西真的比較便宜啦」、「因為日系服飾品牌多才去三井的」。

不過，更多網友覺得「華泰都沒倒了，哪輪得到林口」、「華泰人爆多好嗎，反而林口沒啥好逛」、「華泰還有幾間真的 outlet，三井先倒吧」，也有網友分析說「華泰比較好逛，三井吃東西用」、「林口日系、華泰歐美，品牌不同」，有網友直批「直接逛百貨公司就好，去outlet幹嘛」。

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