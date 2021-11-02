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教召查詢網址曝光！一鍵知道「有無中獎」 網嚇：我OK你先查

聯合新聞網 / 綜合報導
國防部將試行14天教育召集新制，將有約1萬5000人參與新制教召。圖／聯合報系資料照
國防部將試行14天教育召集新制，將有約1萬5000人參與新制教召。圖／聯合報系資料照

國防部明年將試行「年年施訓、每次14天」的新制後備教召制度，預計有1萬5000名後備軍人被召集，有網友聽聞消息後崩潰，在PTT發文表示「教召14天開放查詢了嗎？」，貼文一出引發討論。

國防部將試行14天教育召集新制，網路瘋傳教召選員以「七年級生」為主，令不少網友叫苦連天，但國防部澄清「這不是事實」，會以「後退先用」、8年內退伍為原則。國防部也解釋，為了保持後備部隊精壯，選用8年內退伍的後備軍人，選充方式依軍種、階級、戶籍地相符等條件，由系統選員，無大幅度調整，與現行制度相符。

但許多網友仍膽戰心驚，在PTT發文表示，「聽說明年教召改14天，阿肥當兵也才80天，教召就要14天，太誇張了吧！名單出來了嗎？可以查了嗎？好可怕哦」。

文章一出，讓許多網友想起流傳以久的都市傳說，「查了就中了」、「笑你不敢輸入查詢…快去啊！」、「快上！我ok你先查」、「請正名報名系統」、「是意願登記系統吧」。

至於如何知道自己是否有被教召，國防部指出，今年12月會寄發「動員召集預告書」，或者民眾可到「後備軍人網路服務臺」的「召集查詢系統」查詢，不過詳細資訊，要等12月才會公告。

民眾若要知道自己有無被教召，到了12月可上此平台查詢。圖翻攝自「後備軍人網路服務臺」
民眾若要知道自己有無被教召，到了12月可上此平台查詢。圖翻攝自「後備軍人網路服務臺」

教召 國防部 軍人 都市傳說

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