肇事車主裝窮「艱苦人要互相體諒」只願賠兩萬 網友氣：告下去就對了

發生車禍後的究責和求償往往讓人十分頭痛，一名網友遇到一起車禍，對方應負全責但卻裝窮不願賠償。讓他上《PTT》詢問該怎麼辦，引起許多有類似經驗的網友熱烈討論，除了許多人說「告下去就對了」，也有網友專業提醒「記得注意提告時間」。

原貼文網友表示，他在上上月騎摩托車時，被一台汽車沒打方向燈直接右轉撞落，醒來後已經在醫院了。雖然沒外傷、且有戴全罩式安全帽，還是有腦震盪，且車子跟醫藥費的支出就要兩萬六千多。

事後要談和解，肇責出來是對方要全部負責，但對方竟然只願意出兩萬，還說「我們艱苦人要互相體諒」。原PO認為他全罩都整個被撞裂，對方還要他吞六千，然後連慰問金、和解費都不給，分明是「有車開還裝窮」，想問大家是不是應該過失傷害告下去，才能逼對方吐錢。

網友紛紛表示「就告，不管被撞的多慘遇到低端都沒用」、「告下去，唯一方法」、「買新安全帽的錢記得加上去」。也有過來人分享經驗「遇到過事發超過一年還在哭窮，上訴庭被法官罵」、「不告他他不會給，死要錢的我看多了。」也有網友認為，可以不用考慮直接提告，之後和解隨時可以撤告，不然拖過六個月換你求他，且最好要直接開出求償金額給對方，雙方才有商量的空間。