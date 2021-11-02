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高雄夜市文化滅亡？ 網友分析原因：消費跟店面一樣貴了

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友提及，自從鼎山地主收回、高雄市政府頒布夜市「落日條款」後，高雄的夜市似乎沒有昔日的熱鬧。示意圖。圖／ingimage
一位網友提及，自從鼎山地主收回、高雄市政府頒布夜市「落日條款」後，高雄的夜市似乎沒有昔日的熱鬧。示意圖。圖／ingimage

夜市是台灣的特色之一，吸引不少本地人或外國人光顧。一位網友提及，以前高雄的大街型態夜市總是擠滿人群，但自從鼎山地主收回、政府頒布夜市「落日條款」後，似乎沒有昔日的熱鬧，提問「高雄的夜市文化是不是快滅亡了？」，引起不少網友討論。

一名網友在「PTT Kaohsiung」發文，以前高雄的朋友都會很自豪地介紹當地夜市，包括人很多的瑞豐夜市、東西很好吃的鼎山夜市、約會勝地的青年夜市，以及各種大街型態等夜市。但原PO發現，這幾年來，自從鼎山地主收回土地、高雄政府制定「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」落日條款規定，導致部分夜市遷址至凱旋站附近後，也不見人潮。原PO感到疑惑，問「怎麼會這樣？高雄的夜市文化是不是快滅亡了？」。

不少網友認為現在高雄的夜市物價上漲，「現在夜市跟店面一樣貴」、「貴得要死叫夜市？」、「一餐價格跟夢時代一樣誰要去夜市」、「少了便宜就只剩髒這個缺點」、「瑞豐大多都超級貴，還不如去台南」、「以前夜市是找便宜，現在夜市都當觀光夜市賣」；一些網友認為，高雄的夜市已失去傳統夜市的特色，「傳統商圈幾乎消失」、「鼎山夜市變成蓋鐵皮屋商店」、「高雄大概剩下路竹夜市比較有傳統夜市的氛圍了」。

不過，也有網友認為，夜市文化可有可無，「夜市沒了也沒什麼好可惜的」、「沒了就沒了吧」、「那種封路的夜市本來就該消失」、「很少聽到講到夜市文化會用『自豪』兩個字的」。

瑞豐夜市 高雄市

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