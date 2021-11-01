醫生都愛剪百元理髮？ 老闆娘指對比上班族：10分鐘搞定

醫師收入比上班族高，卻特愛百元理髮店？一名常客知道理髮店家即將搬遷，因為原本店址生意也不錯，令他好奇詢問「為什麼要搬？」，沒想到老闆娘的理由是醫生客人和上班族的理髮要求大不同「10分鐘就搞定了」，讓她索性改至醫院附近開店。

該名常客在PTT發文表示，自己常去的一家百元理髮店將搬到某家醫院附近，原本剛好是他下班路線上，搬去後要稍微繞路較不方便，於是詢問老闆娘這裡生意不錯，為什麼要搬？對方回答「這裡客源很多是上班族，剪個頭髮要求特多，東挑西揀的」。

不過是剪個百元快速理髮，有時卻花掉她半小時以上，導致老闆娘想搬去醫院附近，開拓醫生客源，「她說有幾個客人是醫生，要求不多，都只要剪短而已，10分鐘就搞定了」，讓常客好奇以醫生收入會去剪百元理髮嗎？「或許有些真的不挑，但是多數還是會上髮廊剪吧？」。

網友紛紛說「時間就是金錢」、「認真的醫師沒空整理外形吧」、「他們不需要靠精緻髮型吸引人」，不過也有人遇過會打扮的醫生，「花時間弄髮型的主治一堆」、「重視髮型的醫生不會去百元」。

甚至有醫師朋友透露主因在排隊時間，「他忙的時候連半小時都難抽空，每天病人都100個起跳，所以剪百元應該也是求快，設計師還要預約」、「真的！包括幾位私院名醫（也是剪百元理髮）」。