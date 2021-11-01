學生搭公車少投錢辯稱「沒錢」還吐鬼臉 司機無奈：後悔沒報警

搭公車時，可以選擇以投幣或是悠遊卡的方式付款，但日前卻有一名公車司機抱怨，不少學生在搭公車時竟然沒有照價給車錢，甚至有人上車僅投2元，被告知後還態度惡劣，讓他十分無奈道「有錢去百貨公司，沒錢付公車錢？」

原PO在臉書社團《爆怨公社》分享，自己是一名公車司機，工作期間很常遇到很多不老實付車錢的學生，但他認為若乘客不小心沒帶錢出門，可以事先告知，只要下次有搭到同公司的車，再把今天少的車資投給任一個司機都可以。

但他也補充道，最近自己遇到一名國中生，在剛上車時就問了他車資多少，但沒想到卻只投了兩枚1元硬幣，當下原PO便貼心告知對方「你只有投2元喔」，然而該名學生聽到後，就趕緊跑到司機旁再投了兩枚5元，此時原PO不忍了又說「你再這樣我要叫警察來了」，學生才乖乖把剩下的差額補齊。

「錢掉下錢箱的聲音是非常好辨別，真的不要以為司機是笨蛋」，原PO接著補充，之前也是有一名高中生從前門投了兩枚5元，他也是先貼心的告知全票是20元，沒想到該名學生竟裝作沒聽到，讓原PO氣憤直言「你再不理我，我就會請警察來處理」，這才讓高中生主動跑來司機旁表示自己現在真的沒有錢，豈知，該名學生下車到站後竟直接對他扮鬼臉，讓他不爽「有錢去百貨公司，沒錢付公車錢？我很後悔沒報警抓他」。

原PO表示，只要老實、有禮貌地告知司機，他相信沒有司機會去為難一個學生，但故意偷雞摸狗就不一樣了。他抱怨道，這種狀況真的是家常便飯，而且每次都是學生，且各個都一副你能拿我怎樣的態度真的很糟糕。

此文一出，便有許多網友紛紛表示，「現在教育真的很失敗」、「唯一支持報警」、「家庭教育真的是最大問題」、「投機取巧又不老實，以後遇到這種人就直接把車開到警察局」、「現在人公德心堪憂」、「他們肯定覺得才多少錢，幹嘛計較」、「看了好生氣，辛苦了」。