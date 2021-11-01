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物價狂漲「100萬已經是小錢」 他怨：百萬富翁都變百萬窮鬼了

聯合新聞網 / 綜合報導
物價連年上漲，金錢價值也相對降低。示意圖／Ingimage
物價連年上漲，金錢價值也相對降低。示意圖／Ingimage

物價年年上漲，對於一般上班族而言，買房已是越來越龐大的夢想。有網友直言，「現在一百萬已經是小錢了吧，以前人都說百萬富翁，現在百萬已經是窮鬼了吧！」

有網友在PTT發文表示，「在現在金融、科技業人人年薪百萬的環境下，沒有不景氣、只有不爭氣，一百萬已經是很小很小的錢了吧？正常三房沒有一千萬買不到，公務員做到死年薪沒百萬，被大家視為垃圾職業，人家做一年，你要做三年，以前人都說百萬富翁、百萬富翁，現在百萬已經是窮鬼了吧！」

其他網友則留言「年薪一百萬已成為一個標準」、「現在一桶金應該不是百萬了」、「百萬富翁的單位是美金，現在100萬台幣真的不多，連個房貸頭期都不夠了」、「車子隨便都破百萬，百萬未必是名車」、「百萬就是小東西都買得起，大物件都碰不到，建議全投股市錢滾錢才快」。

還有網友表示「現在百萬價值應該是以前的50萬感覺」、「通膨縮水了」、「現在的百萬大概就是以前的10萬」、「一百萬一下子就沒了」。

但也有人留言「年薪百萬有到到處都有？不要幻想了」、「年薪百萬的很少，大家都很窮」、「網路上年薪不到百萬都是殘廢窮鬼，現實中年薪百萬已經是PR90了，不要再被網路膨風給誤導」。

通膨 富翁 PTT

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