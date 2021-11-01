快訊

疫情下就學貸款可加貸生活費 每學期最高4萬元

才剛放寬防疫限制！越南南部海鮮公司爆「數百人確診」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

準新娘「附帳戶」連討3次紅包 她傻眼匯2千：友情回不去了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友遇到朋友狂討禮金。（取材自Ingimage）
網友遇到朋友狂討禮金。（取材自Ingimage）

新冠肺炎疫情趨緩，大型聚會防疫限制鬆綁，許多人也在近期準備補辦婚禮，不過有網友抱怨，她的朋友三番兩次催討禮金，讓她感到相當不舒服，最終索性直接匯款2000元，並且不去參加婚宴。

有網友在臉書社團新竹爆料公社發文表示，她的朋友在疫情前寄給她喜餅，近期準備補辦婚禮，因為她沒有填寫問券回覆將前往婚宴，朋友因此傳了帳戶，請她將禮金匯款至該帳戶。

從該網友貼出的截圖來看，她的朋友除第一次的說明外，又再問了兩次「匯了跟我說一下，我對帳」、「有匯了嗎？」讓她傻言直接回答「婚宴不是11月27日嗎？有這麼急著要匯款？」

而朋友則回答「我想說你們沒有要來，可以直接先匯，我對帳而已，因為有些自己沒有要過來的朋友也都主動送紅包或匯款來了」，該網友不悅表示，「我有說我不要去嗎？這樣讓人感覺很不舒服」。

她的朋友再解釋「你也沒有填問卷，所以才會以為你不來啦，而且我在詢問你不過來可以匯款，你也沒有表態，才會認為你不過來，一場誤會，那如果要過來就麻煩幫我填，因為我們也在陸續統計人數喔，謝謝」。

最終該網友直接匯款2000元，並告訴對方「不去了，禮金已轉帳」，朋友則回答「好的，謝謝你」。她也發文抱怨，「當妳收了這份禮金的當下，也失去了一個朋友，近期要補辦婚禮一開始真的很替妳開心，但這種直接給帳號；二三天就追一次禮金讓人感覺超不舒服，是覺得我不會包禮嗎？還是妳真急需這幾千塊？」

其他網友留言「感覺好差」、「我也遇過，心中只有錢、太會算計！這種朋友別再往來了」、「是我直接封鎖，還匯給她勒？」、「就是不要臉」、「要是這麼無恥的人，我就回包200」。

但也有網友認為，是原PO沒有回應對方，才導致這場誤會，留言「我覺得你必須回應一下，當他有這反應，代表當初你結婚他也是有包禮祝福你們之類的，反正就禮尚往來不是嗎？」、「遲不給回應，也不包禮金，我是覺得，妳的假熱情回應，逼得對方先不認妳這個朋友，不客氣的跟你要禮金」。

婚禮 爆料公社 喜餅 結婚 紅包

延伸閱讀

你家耐震強度夠嗎？專家點出3個狀況看建築安全性

萬聖節出現迷你蔡英文超萌！網喊相似度99％ 還有小小陳時中

用小拇指支撐、躺著滑手機 外國專家：造成神經壓迫、疼痛

《哈利波特》妙麗中文配音員長達10年是這女星！ 網驚：原來是妳

相關新聞

準新娘「附帳戶」連討3次紅包 她傻眼匯2千：友情回不去了

新冠肺炎疫情趨緩，大型聚會防疫限制鬆綁，許多人也在近期準備補辦婚禮，不過有網友抱怨，她的朋友三番兩次催討禮金，讓她感到相當不舒服，最終索性直接匯款2000元，並且不去參加婚宴。

教召14天新制上路！他推「3+11」解方 網笑：免會議記錄通過

教召新制明年上路，預估將會有一萬名後備軍人接受「1年1召、1次14天」的教育召集，卻讓許多七年級生感到不滿。因此，就有網友搭上時事，搞笑想出「3+11」的教召解方...

狂被投訴「半夜彈吉他」真相讓他臉綠了 立刻搬家走人

大學時，不少人遠離家鄉到外地求學，會選擇在學校附近租屋，近日有一名網友分享自己大學租屋經驗，原本以為遇到好心的房東阿姨給優惠折扣，沒想到住進去後卻接連被投訴「半夜彈吉他」，最後才驚覺自己住到了「凶宅」，嚇的他隔天趕緊收拾搬家走人。

當兵伙食真的很差嗎 網友最有共鳴的是它！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「當兵」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的軍中地獄伙食與軍中生活經驗有哪些。

超市豬肉回家後「染一片藍」 網歪樓笑回：買到正宗藍帶豬排

材料新鮮是做好一頓料理的關鍵之一，正式下鍋前應仔細檢查食材狀況，不論是氣味或外觀出現任何變化，都該謹慎處理。一名網友就透露，自己從超市購買一盒豬肉片，回家卻發現肉片如沾到顏料般，出現一層藍色暈染，讓他有些驚慌。貼文曝光後，引起網友熱烈討論。

第三周加碼券開完！一圖秒看「中獎覆蓋率」34組邊緣人哀嚎

配合行政院振興五倍券措施，各大部會推出加碼券，本周已經是第三周，卻有人一張都沒有中，哀嚎聲此起彼落。根據統計，截至下午開出的客庄券，目前總共有33組人連一張券都還沒中過，有網友已經在問「加碼券到最後一周一張都沒拿到的會有多少？」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。