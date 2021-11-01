準新娘「附帳戶」連討3次紅包 她傻眼匯2千：友情回不去了

新冠肺炎疫情趨緩，大型聚會防疫限制鬆綁，許多人也在近期準備補辦婚禮，不過有網友抱怨，她的朋友三番兩次催討禮金，讓她感到相當不舒服，最終索性直接匯款2000元，並且不去參加婚宴。

有網友在臉書社團新竹爆料公社發文表示，她的朋友在疫情前寄給她喜餅，近期準備補辦婚禮，因為她沒有填寫問券回覆將前往婚宴，朋友因此傳了帳戶，請她將禮金匯款至該帳戶。

從該網友貼出的截圖來看，她的朋友除第一次的說明外，又再問了兩次「匯了跟我說一下，我對帳」、「有匯了嗎？」讓她傻言直接回答「婚宴不是11月27日嗎？有這麼急著要匯款？」

而朋友則回答「我想說你們沒有要來，可以直接先匯，我對帳而已，因為有些自己沒有要過來的朋友也都主動送紅包或匯款來了」，該網友不悅表示，「我有說我不要去嗎？這樣讓人感覺很不舒服」。

她的朋友再解釋「你也沒有填問卷，所以才會以為你不來啦，而且我在詢問你不過來可以匯款，你也沒有表態，才會認為你不過來，一場誤會，那如果要過來就麻煩幫我填，因為我們也在陸續統計人數喔，謝謝」。

最終該網友直接匯款2000元，並告訴對方「不去了，禮金已轉帳」，朋友則回答「好的，謝謝你」。她也發文抱怨，「當妳收了這份禮金的當下，也失去了一個朋友，近期要補辦婚禮一開始真的很替妳開心，但這種直接給帳號；二三天就追一次禮金讓人感覺超不舒服，是覺得我不會包禮嗎？還是妳真急需這幾千塊？」

其他網友留言「感覺好差」、「我也遇過，心中只有錢、太會算計！這種朋友別再往來了」、「是我直接封鎖，還匯給她勒？」、「就是不要臉」、「要是這麼無恥的人，我就回包200」。

但也有網友認為，是原PO沒有回應對方，才導致這場誤會，留言「我覺得你必須回應一下，當他有這反應，代表當初你結婚他也是有包禮祝福你們之類的，反正就禮尚往來不是嗎？」、「遲不給回應，也不包禮金，我是覺得，妳的假熱情回應，逼得對方先不認妳這個朋友，不客氣的跟你要禮金」。