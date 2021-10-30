狂被投訴「半夜彈吉他」真相讓他臉綠了 立刻搬家走人

大學時，不少人遠離家鄉到外地求學，會選擇在學校附近租屋，近日有一名網友分享自己大學租屋經驗，原本以為遇到好心的房東阿姨給優惠折扣，沒想到住進去後卻接連被投訴「半夜彈吉他」，最後才驚覺自己住到了「凶宅」，嚇得他隔天趕緊收拾搬家走人。

一名網友在Dcard發文說，在大二升大三時考了轉學考到台南某間學校，因為很懶，所以到了開學前一天才開始找房子，在要放棄的時候，突然看到身旁的透天別墅，趕緊聯絡房東看屋，透天別墅不論內外都非常的新，剛好二樓有兩間空房，大間月租4000元、小的月租7200元。

原po看到大小間價格差了一倍，以為房東在開玩笑，不過房東阿姨則表示看原po可愛，又辛苦了一整天，加上有緣分，「你租大間的我就幫你打折！但是你不可以說出去喔！這是我特別給你的優惠」，於是天真的原po就租下了大的房間。

住進去的第一個禮拜，一切都很正常，二、三、四樓也有其他租客，某天晚上卻接到了房東阿姨的電話，她說「這麼晚了還不睡啊？」，原po則回應自己已經在睡了，房東則疑惑地說「是嗎？你不是在彈吉他嗎？」，原po表示自己沒有吉他也不會彈。

過了幾天房東阿姨又打來，這次有點激動不耐煩的說「不是跟你說晚上不要彈吉他嗎？」，並且表示好幾天都接到其他房客投訴原po常常半夜彈吉他很吵，吵得他們沒辦法睡覺，原po這時突然感覺背麻麻的，很像有人在刮木板的感覺，想說趕快離開房間，買宵夜去同學家睡。

於是他到租屋處後方的滷味攤買宵夜，老闆問他住哪，原po往住的地方一指，老闆馬上臉綠了，並告訴他那間房間本來是住一位「教吉他」的音樂老師，但不久前在那自殺了，並疑惑房東都沒告知，原po聽完嚇翻，天一亮，就馬上回租屋處收拾行李，正當檢查有沒有物品遺落時，「把木板打開」，看到裡面放著一把吉他，於是他和同學立刻東西抓了就迅速逃離。

網友看到雖然毛骨悚然，但原po的文筆生動也讓他們笑翻，「感覺好可怕，但原po打出來好好笑」、「為什麼直覺告訴我會是我們學校」、「我的天好可怕，在哪裡」、「想知道房東後續有說什麼嗎，這種沒誠實講可以求償吧」、「房東明明知道可能的原因還這樣...」。

原po最後也補充後續，他表示房東阿姨最後把年繳的錢(含押金兩個月) 全部都退給他，另外還多送原po一個她剛買回來，原本要給孫子吃的巧克力鬆餅。

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