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超市豬肉回家後「染一片藍」 網歪樓笑回：買到正宗藍帶豬排

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友從超市購買豬肉，回家後肉片卻出現一片詭異藍色痕跡。 示意圖／ingimage
有網友從超市購買豬肉，回家後肉片卻出現一片詭異藍色痕跡。 示意圖／ingimage

材料新鮮是做好一頓料理的關鍵之一，正式下鍋前應仔細檢查食材狀況，不論是氣味或外觀出現任何變化，都該謹慎處理。一名網友就透露，自己從超市購買一盒豬肉片，回家卻發現肉片如沾到顏料般，出現一層藍色暈染，讓他有些驚慌。貼文曝光後，引起網友熱烈討論。

原PO在臉書社團發文表示，他從超市買了一盒冷藏豬肉片，買回來時一切正常，但自行冷凍幾天後，便出現詭異痕跡。他隨後附上照片，只見畫面中，一片片豬肉的邊界部分，如同不小心打翻顏料一般，有著不均勻的泛藍色塊，讓他困惑問道「請問變藍色還能吃嗎？為什麼會變藍色呀？」

原PO貼出浮現藍色痕跡的豬肉片。圖擷自facebook
原PO貼出浮現藍色痕跡的豬肉片。圖擷自facebook

貼文一出，許多網友歪樓笑回「豬中了藍面瘟神功」、「這是正宗藍帶豬排啊」、「阿凡達來不及變身」、「撞到後瘀青了吧」、「吃蝶豆花長大的豬」、「恐怖了，豬也會跑去刺青」、「放太久沒人買很blue（憂鬱）」、「這是一頭有紋身圖案的豬老大」、「豬說藍色是牠最愛的顏色」。

不少人則猜測原因和豬肉鋼印或肉本身變質有關，留言「有聽說豬皮會蓋藍色印章，有的是紅色印章」、「看起來像是印章的顏色」、「如果是剛好被藍色印章染到的話，那是食用色素不用怕」、「應該是變質了，別吃了」、「黑邊的話是放在常溫太久了」、「如果有變色，我通常不會吃了」、「感覺有問題，可以退貨看看」。

不過針對印章痕跡一說，台灣事實查核中心曾發文說明，台灣並不會以紅章或藍章來區別豬隻性別，而豬肉檢疫章會以形狀區分有無豬皮，且顏色均為紅色，只有不合格的豬屠體才會使用藍色標章。因此「豬肉出現藍色痕跡」的原因，目前並無確切答案，若民眾購買到有疑慮之產品，建議還是帶回原賣場處理。

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