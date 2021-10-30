當兵伙食真的很差嗎 網友最有共鳴的是它！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「當兵」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的軍中地獄伙食與軍中生活經驗有哪些。

服兵役是男生一生中極為重要的里程碑，不僅是盡到國民義務，更是一段特別的經驗，說起特別的經歷，伙食肯定榜上有名，到底軍中伙食有何特別呢？讓過來人親口告訴你吧！

軍中地獄伙食一籮筐 網友直言刷新三觀

聽說當兵伙食很難吃是真的嗎？就有網友提問「當兵吃過最爛的食物是什麼？」立刻引起許多討論，其中「豬排」聲量最高，有人表示吃到過螢光里肌豬排、甚至還有蟑螂豬排，迅速引發共鳴；討論聲量第二的則是「饅頭」，有人說「新訓時吃的根本是石頭」，除了口感奇特以外，還有網友表示學長半夜用腳揉麵團，被排長抓包，饅頭裡「特殊味道」的真面目才穿幫；還有網友表示沒想到水餃居然可以拿來炸，當兵第一次吃到。

網友熱議軍中10大地獄伙食網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而除了有用腳揉的饅頭外，還有上完廁所沒洗手就包起來的包子，令網友們表示真的「刷新三觀」。另外，也有網友提到五花八門的菜色設計，包括玉米濃湯滷雞腿、螢光黃的咖哩雞翅等，讓網友坦言，要不是當過兵，永遠也不知道媽媽手藝那麼好。

當兵難忘經驗 網友最怕演習出包被「釘」

除了地獄伙食外，軍中生活還有許多令人無法忘記的經驗。觀察相關話題可以發現「演習」的討論聲量度最高，不僅是高壓情況下要高度專注，更是不容出錯，否則回去等著被長官「釘」；其次最受人熱議的就是「放假」，因為這是當兵時僅存的自由時間，而其中又分為「洞八」、「幺八」，就有網友提問「洞八、幺八真的差很多嗎？」幺八是指表現良好時，可以在禮拜五晚上六點出營，相比之下表現較差的則要禮拜六早上八點才能放假，網友直言「可以在家裡多睡一天真的有差，很感動」。

8大軍中難忘經驗網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

討論聲量第三名「抽籤」是每個當過兵的網友都經歷過的，雖然如今當兵役期僅有4個月，但老兵們提起「抽籤」時的盛況，仍有諸多回憶，就有網友分享，當時俗稱海陸的海軍陸戰要比別人多一年的役期，因此當「海陸籤」被抽中時，全場可謂歡聲雷動。而「兵變」的討論聲量則是敬陪末座，雖然是一段令人傷心難過的事情，但也有人認為藉此看透人，也算是學到一個經驗。

綜合來說，雖然在軍中伙食令人大開眼界、自由時間也大幅減少，但都是人生中很難得的時光，網友也表示「在裡面的經驗，百萬也買不到」、「適應團體生活有利於出社會」，是一段很特別、難以替代的特別經驗。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》