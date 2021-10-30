當兵伙食真的很差嗎 網友最有共鳴的是它！

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
當兵伙食真的很差嗎？網友最有共鳴的是它！ 圖片來源/unsplash
當兵伙食真的很差嗎？網友最有共鳴的是它！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「當兵」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的軍中地獄伙食與軍中生活經驗有哪些。

服兵役是男生一生中極為重要的里程碑，不僅是盡到國民義務，更是一段特別的經驗，說起特別的經歷，伙食肯定榜上有名，到底軍中伙食有何特別呢？讓過來人親口告訴你吧！

軍中地獄伙食一籮筐 網友直言刷新三觀

聽說當兵伙食很難吃是真的嗎？就有網友提問「當兵吃過最爛的食物是什麼？」立刻引起許多討論，其中「豬排」聲量最高，有人表示吃到過螢光里肌豬排、甚至還有蟑螂豬排，迅速引發共鳴；討論聲量第二的則是「饅頭」，有人說「新訓時吃的根本是石頭」，除了口感奇特以外，還有網友表示學長半夜用腳揉麵團，被排長抓包，饅頭裡「特殊味道」的真面目才穿幫；還有網友表示沒想到水餃居然可以拿來炸，當兵第一次吃到。

網友熱議軍中10大地獄伙食網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
網友熱議軍中10大地獄伙食網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而除了有用腳揉的饅頭外，還有上完廁所沒洗手就包起來的包子，令網友們表示真的「刷新三觀」。另外，也有網友提到五花八門的菜色設計，包括玉米濃湯滷雞腿、螢光黃的咖哩雞翅等，讓網友坦言，要不是當過兵，永遠也不知道媽媽手藝那麼好。

當兵難忘經驗 網友最怕演習出包被「釘」

除了地獄伙食外，軍中生活還有許多令人無法忘記的經驗。觀察相關話題可以發現「演習」的討論聲量度最高，不僅是高壓情況下要高度專注，更是不容出錯，否則回去等著被長官「釘」；其次最受人熱議的就是「放假」，因為這是當兵時僅存的自由時間，而其中又分為「洞八」、「幺八」，就有網友提問「洞八、幺八真的差很多嗎？」幺八是指表現良好時，可以在禮拜五晚上六點出營，相比之下表現較差的則要禮拜六早上八點才能放假，網友直言「可以在家裡多睡一天真的有差，很感動」。

8大軍中難忘經驗網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
8大軍中難忘經驗網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

討論聲量第三名「抽籤」是每個當過兵的網友都經歷過的，雖然如今當兵役期僅有4個月，但老兵們提起「抽籤」時的盛況，仍有諸多回憶，就有網友分享，當時俗稱海陸的海軍陸戰要比別人多一年的役期，因此當「海陸籤」被抽中時，全場可謂歡聲雷動。而「兵變」的討論聲量則是敬陪末座，雖然是一段令人傷心難過的事情，但也有人認為藉此看透人，也算是學到一個經驗。

綜合來說，雖然在軍中伙食令人大開眼界、自由時間也大幅減少，但都是人生中很難得的時光，網友也表示「在裡面的經驗，百萬也買不到」、「適應團體生活有利於出社會」，是一段很特別、難以替代的特別經驗。

觀看原文→ https://bit.ly/3CsLHej

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

饅頭 演習

延伸閱讀

共軍奪我東沙？ 邱國正：演習中有針對各種可能狀況

以色列展開史上最大規模空軍演習 目標「並非聚焦伊朗」

F-16A演習返航發現蒙皮破損 空軍初判炮彈射出破裂導致

苗栗最高齡114歲人瑞 早餐饅頭配辣椒...1周吃掉1罐

相關新聞

當兵伙食真的很差嗎 網友最有共鳴的是它！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「當兵」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的軍中地獄伙食與軍中生活經驗有哪些。

超市豬肉回家後「染一片藍」 網歪樓笑回：買到正宗藍帶豬排

材料新鮮是做好一頓料理的關鍵之一，正式下鍋前應仔細檢查食材狀況，不論是氣味或外觀出現任何變化，都該謹慎處理。一名網友就透露，自己從超市購買一盒豬肉片，回家卻發現肉片如沾到顏料般，出現一層藍色暈染，讓他有些驚慌。貼文曝光後，引起網友熱烈討論。

第三周加碼券開完！一圖秒看「中獎覆蓋率」34組邊緣人哀嚎

配合行政院振興五倍券措施，各大部會推出加碼券，本周已經是第三周，卻有人一張都沒有中，哀嚎聲此起彼落。根據統計，截至下午開出的客庄券，目前總共有33組人連一張券都還沒中過，有網友已經在問「加碼券到最後一周一張都沒拿到的會有多少？」。

粉紅色蕃薯收成！農夫拔出「哇哇」好害羞 直接轉送親戚

根莖類蔬菜的成長容易受到環境影響，從而長出各種千奇百怪的形狀。最近一位日本農家，就發現了一顆長相令人有點害羞的蕃薯，照片PO上網引起許多網友們嘖嘖稱奇。

他指馬雲身家300億救濟60億人「還剩240億」不虧 網同情笑了

貧富不均在世界各處皆可見，但有一位網友提議「如果馬雲把300億身家分給60億人口，一人一億，他還能保有240億」，看似「拯救貧窮還不虧」的做法令人眼睛為之一亮，不過大家仔細思考後卻忍不住笑了...

她到菜市場買食材...老闆娘丟3字拒收「5個1元」 同行給答案了

你也不喜歡收到1元零錢嗎？近日，一位女網友到市場買肉，熱情的老闆娘「198元只收195元」，但當原PO數著手中的5個1元時，老闆娘突然出聲表示拒收。貼文一出，引來許多網友猜測攤商不收零錢的主要原因。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。