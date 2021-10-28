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他指馬雲身家300億救濟60億人「還剩240億」不虧 網同情笑了

聯合新聞網 / 綜合報導
阿里巴巴創始人馬雲。 路透
阿里巴巴創始人馬雲。 路透

貧富不均在世界各處皆可見，但有一位網友提議「如果馬雲把300億身家分給60億人口，一人一億，他還能保有240億」，看似「拯救貧窮還不虧」的做法令人眼睛為之一亮，不過大家仔細思考後卻忍不住笑了，直呼「原來我的數學不是最差的」。

有網友在臉書社團「爆廢公社」轉發令一名網友PO文，內容提到「馬雲身家有300億，地球上有60億人口，如果他給每人一億，那還有240億身家」，認為此舉即可化解貧窮處境。

然而，仔細思考這位網友的說法後，就能發現當中存在邏輯漏洞，他錯把「1億元當成1元」計算，因此才得出「結餘仍有240億」的錯誤結論。原PO轉發此貼文後忍不住笑了，直呼「數學從來沒有這麼好過」，連看3遍都覺得沒問題，甚至拿去問朋友說「你不覺得很有道裡嗎？」

網友看了「馬雲拿300億救60億人」的文章後紛紛點破「60億個一億，遠遠大於300億」，不禁留言笑虧，「數學課是國文老師教的吧...」、「可惡！差點被說服了」、「看來數學不會就是不會」、「你有看到你的數學老師在吐血嗎？」、「不知該從哪同情起」、「原來我的數學不是最差的」。

不過，實際而言，馬雲的身價不只300億元；據中國大陸《2021胡潤百富榜》27日發布內容，指出阿里巴巴集團創始人馬雲原是2020年首富，但歷經失言和監管風波後，財富一年內縮水至人民幣1450億元（約新台幣6,309億元），僅排名中國富人第五。且據統計，全球總人數早已於2020年突破78億人。

一名網友認為馬雲把身家300元拿來捐給全世界60億人口，「還能剩下240億」看似是不虧的濟貧作法。圖／爆廢公社
一名網友認為馬雲把身家300元拿來捐給全世界60億人口，「還能剩下240億」看似是不虧的濟貧作法。圖／爆廢公社

爆廢公社 馬雲 阿里巴巴

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