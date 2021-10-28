他指馬雲身家300億救濟60億人「還剩240億」不虧 網同情笑了

貧富不均在世界各處皆可見，但有一位網友提議「如果馬雲把300億身家分給60億人口，一人一億，他還能保有240億」，看似「拯救貧窮還不虧」的做法令人眼睛為之一亮，不過大家仔細思考後卻忍不住笑了，直呼「原來我的數學不是最差的」。

有網友在臉書社團「爆廢公社」轉發令一名網友PO文，內容提到「馬雲身家有300億，地球上有60億人口，如果他給每人一億，那還有240億身家」，認為此舉即可化解貧窮處境。

然而，仔細思考這位網友的說法後，就能發現當中存在邏輯漏洞，他錯把「1億元當成1元」計算，因此才得出「結餘仍有240億」的錯誤結論。原PO轉發此貼文後忍不住笑了，直呼「數學從來沒有這麼好過」，連看3遍都覺得沒問題，甚至拿去問朋友說「你不覺得很有道裡嗎？」

網友看了「馬雲拿300億救60億人」的文章後紛紛點破「60億個一億，遠遠大於300億」，不禁留言笑虧，「數學課是國文老師教的吧...」、「可惡！差點被說服了」、「看來數學不會就是不會」、「你有看到你的數學老師在吐血嗎？」、「不知該從哪同情起」、「原來我的數學不是最差的」。