快訊

史普尼克衝擊？美軍總長證實的「中國極音速飛彈危機」

議員千金遭控販毒還秀名片 本人出面還原過程

店數不多...他問OK超商為何仍屹立不搖？ 網揭「這優勢」狂讚

聯合新聞網 / 綜合報導
OK超商示意圖。本報資料照片
OK超商示意圖。本報資料照片

台灣的超商店數眾多，幾乎每走幾步路就會看見不同品牌的便利商店，競爭相當激烈。對此，就有一名網友發文表示，OK超商數量雖然不及其他便利商店，但優惠也不遜色，因此好奇詢問「OK超商是怎麼樣的超商呀？」掀起網友熱議。

該名網友在PTT八卦版PO文表示，台灣四大超商包括：7-11、全家、萊爾富、OK，其中又以7-11與全家的數量眾多，萊爾富和OK雖然數量較少，但優惠也不遜色。

原PO進一步提到，近期看到大潤發被全聯收購的新聞，「個人觀感最少（店面）的OK目前會不會有這樣的可能呢？」因此詢問大家「OK超商是怎麼樣的超商呀？」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「網購好幫手耶」、「包裹堆得跟山一樣」、「蝦皮取貨站」、「有可能和蝦皮合併而已」、「蝦皮免運的地方啊，好用」、「我家樓下的物流中心，很讚啊」。

超商 便利商店 PTT

延伸閱讀

女客硬搶超商筆還露「山賊笑」店員傻眼：我被搶劫了嗎

全聯10年前沒人去如今成霸主 網點超車其他超市爆紅關鍵

全聯宣布併購大潤發 網笑：福利熊帝國來了

全聯寵壞消費者！內行喊「習慣這消費方式」的致命缺陷

相關新聞

店數不多...他問OK超商為何仍屹立不搖？ 網揭「這優勢」狂讚

台灣的超商店數眾多，幾乎每走幾步路就會看見不同品牌的便利商店，競爭相當激烈。對此，就有一名網友發文表示，OK超商數量雖然不及其他便利商店，但優惠也不遜色，因此好奇詢問「OK超商是怎麼樣的超商呀？」掀起網友熱議。

他見機車超載喊「買不起汽車別生」 網揭真相：不一定是沒車

台灣被稱為「機車王國」，不少人都是機車作為代步工具，上下班通勤都是騎機車。一名網友表示，在路上常常看到不少人騎機車都違規超載，認為相當危險，於是好奇，「買不起汽車，是不是就不要生小孩？」，引起不少網友討論。

台北隨便吃一天餐費破500元… 網曝「一餐100元」吃好吃飽秘訣

物價愈來愈高，薪水愈來愈薄，從幾年前100元可以吃一天，到現在可能不夠吃一餐，讓人不禁感嘆生活不易。有網友便發現自己隨便吃一天餐費都會超過500元，苦思無解只好上網求助，不少人也分享自己的「省錢吃法」。

加碼券繼續槓！33組苦主哭了「從去年就沒中過」00號人命運大翻身

配合行政院振興五倍券措施，各大部會推出加碼券，本周已經是第三周，卻有人一張都沒有中，哀嚎聲此起彼落。根據統計，截至早上10:30開出的動滋券，目前總共有33組人連一張券都還沒中過，有網友已經在問「加碼券到最後一周一張都沒拿到的會有多少？」。

女客硬搶超商筆還露「山賊笑」店員傻眼：我被搶劫了嗎

奧客有多少？店員最明瞭。有位超商店員在臉書社團‧【爆怨公社】‧發文，說他上班將一枝筆放桌上，明明告知客人「不能拿走」，女客人卻硬拿走筆揚長而去，臨走還大笑兩聲「哈哈」，讓他超傻眼，「我在想我剛剛是被搶劫了嗎？雖然只是一支筆」。

大學生「有車」要低調？ 男曝心酸過去喊：曾被友人狂嗆

不少人離鄉去外縣市讀大學時，會有機車、汽車等代步工具讓自己上下課通勤比較方便，但日前卻有一名男大生無奈發文「有車真的不能太高調，會吸引很多很多妖魔鬼怪過來」，表示自從被同學知道自己有汽車以後，常常就會被拜託做很多事情，如果拒絕還會被對方責怪甚至說閒話，讓他不禁直言「怎麼好像變成我有車是我的錯？就應該被利用就應該載你們？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。