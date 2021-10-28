店數不多...他問OK超商為何仍屹立不搖？ 網揭「這優勢」狂讚

台灣的超商店數眾多，幾乎每走幾步路就會看見不同品牌的便利商店，競爭相當激烈。對此，就有一名網友發文表示，OK超商數量雖然不及其他便利商店，但優惠也不遜色，因此好奇詢問「OK超商是怎麼樣的超商呀？」掀起網友熱議。

該名網友在PTT八卦版PO文表示，台灣四大超商包括：7-11、全家、萊爾富、OK，其中又以7-11與全家的數量眾多，萊爾富和OK雖然數量較少，但優惠也不遜色。

原PO進一步提到，近期看到大潤發被全聯收購的新聞，「個人觀感最少（店面）的OK目前會不會有這樣的可能呢？」因此詢問大家「OK超商是怎麼樣的超商呀？」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「網購好幫手耶」、「包裹堆得跟山一樣」、「蝦皮取貨站」、「有可能和蝦皮合併而已」、「蝦皮免運的地方啊，好用」、「我家樓下的物流中心，很讚啊」。