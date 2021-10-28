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加碼券繼續槓！33組苦主哭了「從去年就沒中過」 00號人命運大翻身

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加碼券繼續槓！33組苦主哭了「從去年就沒中過」00號人命運大翻身

聯合新聞網 / 綜合報導
八大部會加碼券連續四周開始進行抽籤。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
八大部會加碼券連續四周開始進行抽籤。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

配合行政院振興五倍券措施，各大部會推出加碼券，本周已經是第三周，卻有人一張都沒有中，哀嚎聲此起彼落。根據統計，截至早上10:30開出的動滋券，目前總共有33組人連一張券都還沒中過，有網友已經在問「加碼券到最後一周一張都沒拿到的會有多少？」。

經過統計，截至本週的動滋券為止，如果民眾所有票券都有登記勾選，且姑且不分紙本、數位，末2碼目前有33個號碼沒被抽中，分別為03、05、10、16、17、20、24、25、26、27、28、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、69、70、72、74、77、80、84、86、88、90、94、99，一共有33組。

▎延伸閱讀：開獎第三周！一張圖表看7大加碼券幸運號碼

若不想一個一個對獎，網友也開發快速對獎工具，讓你一口氣查詢全家號碼。▎延伸閱讀：秒查「加碼券到底中哪張」！神人架站一鍵解決眾人煩惱

本網曾經報導過「七張加碼券全槓龜！天選之人傷心秀身分證：這輩子都抽不到了」一文，其中苦主身分證字號末碼為六個零，怨嘆自己大概一輩子都抽不到，也很多00尾數的網友現身說法，但是到現在，00人卻是大翻身，如果全部都有勾選，已經獲得藝Fun券數位或紙本、動滋券，如果尾數為900，還能拿到客庄券，最多賺1600元。

身為33組裡的苦主們，也紛紛留言「27簽到」、「沒中+1」、「51抽到藝fun紙本沒用啊..跟沒抽到一樣」、「愚蠢的抽獎規則」、「本肥偶啦，國家級邊緣人」、「86簽，吉祥數還抽不到」、「80連續兩年都讓我覺得被政府霸凌」、「20，淚推拉」、「從去年開始就沒中過」。

藝FUN券 振興券 動滋券 客庄旅遊券 國旅券 地方創生券 農遊券

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