大學生「有車」要低調？ 男曝心酸過去喊：曾被友人狂嗆

不少人離鄉去外縣市讀大學時，會有機車、汽車等代步工具讓自己上下課通勤比較方便，但日前卻有一名男大生無奈發文「有車真的不能太高調，會吸引很多很多妖魔鬼怪過來」，表示自從被同學知道自己有汽車以後，常常就會被拜託做很多事情，如果拒絕還會被對方責怪甚至說閒話，讓他不禁直言「怎麼好像變成我有車是我的錯？就應該被利用就應該載你們？」

原PO在Dcard上以「有車真的不能被同學知道」為題分享，奉勸各位大學新鮮人有車千萬要低調，因為自己自從被身邊的人知道有車之後，每當要出去玩、要搬宿舍或是要去外地打工的時候，都會找上自己。

他補充道，一開始也都勉為其難的答應，久而久之就被當作理所當然的工具人，而若拒絕他們，結果就是跟同學反目成仇，甚至還會被說閒話。「大學真的什麼人都有！」原PO表示，自己還曾被朋友用「載一下是會死喔？」這種話來情緒勒索，所以真的奉勸所有有車的大學生們要低調一點，讓幾位比較好的知道就好。

此文一出，便有不少有相同經歷的網友紛紛表示，「跟大家說是家裡的第二輛就好，平常主要是媽媽跟我合開，只有媽媽沒有要用我才能開，所以你跟我借也沒用 」、「出社會也一樣大同小異…尤其出社會開了進口車借車的人更多了」、「真的，之前載人前就說好一起分油錢，載完要分時又覺得很貴要給不給的好難看，只一起分油錢過路費就嫌貴，為什麼不自己搭客運？」