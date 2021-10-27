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富二代比一般人努力？ 掀兩派論戰 網曝關鍵：方向不一樣

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友認為富二代大多比一般人努力，且很重視家庭教育、對子女的要求也很高。圖／ingimage
一名網友認為富二代大多比一般人努力，且很重視家庭教育、對子女的要求也很高。圖／ingimage

富二代是不少人羨慕的對象，既沒有經濟壓力還擁有不少資源可以做自己想做的事，跟一般人相較之下較不怕失敗。一名網友認為富二代大多比一般人努力，且很重視家庭教育、對子女的要求也很高，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在PTT「女人版」以「富二代其實大多比一般人努力」為題發文，他表示，指的不是暴發戶而是真正的富二代，富二代大多重視家庭教育、對子女要求也很高，他認為富不過三代都是騙人的，不過三代代表其實並不有錢，富二代通常比一般人有錢、努力還比一般人聰明有帥氣，令他相當無奈直呼，「那我幹嘛不躺平就好」，吸引不少網友討論。

有網友紛紛表示，「所以才有人說世界上最絕望的是，比你聰明、比你有錢的人，比你還更努力」、「認識富九代以上的地方仕紳家族，是真的比一般人努力，從小不能看電視，家裡一堆企業家不然就醫師」、「真的，認識很多二代幾乎都沒在放假的」。

有網友則認為，「富二代還有機會努力，我連機會都沒有」、「誰比誰努力？富二代不就資源比一般人多而已」、「應該說他們的努力方向會比窮人正確很多」、「沒有誰『比較』努力，但是努力的方向不一樣」、「不是富二代，但蠻同意這篇的，代入他們的角色想想，雖然經濟方面比較無後顧之憂，但是人生需要煩惱的不是只有經濟，還有人際關係、個人價值實現等，富二代面對的壓力跟平民的壓力是不同的，例如：被管制比較嚴、期待較多、不自由、自己努力獲得的成功被平民視為理所當然、被忌妒等」。

有網友認為，還是要看家庭本身，「看父母怎麼教啊，有很努力的也有爛的」、「身邊富二代很拚的有啊，但廢到極點的也有」、「他們起步更容易，失敗的後果也比較小」、「因為有資源在撐，比如創業方面，富二代努力容易有回報，容易被激勵，一般人賠一次可能就死了，成本太高，容易越來越負面」。

有網友則分享認識的富二代狀況，「曾當過富不知道幾代的小孩家教，有的家庭教育模式跟栽培的力道之強烈，不從幼稚園開始習慣那課表，肯定是受不了，小孩真的是很辛苦也很努力，但也有富父母跟小孩都狀況外的」、「認識醫二代、醫三代，真的得一直重考到考上醫科為止，還真的滿辛苦的」。

富二代

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