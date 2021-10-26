女抱怨友人負責開車卻不肯分擔車資 網傻眼：是司機還是朋友

出去旅遊時，年輕人喜歡自駕遊，不僅可以省錢，也可以彈性規劃行程。一位女網友與友人在台東自駕遊，三天都由同一個女生開，但還車時，負責開車的朋友不想分擔車資，讓原PO心情很差，感到傻眼，引來其他網友討論分擔車資的問題。

一位女網友在「PTT女孩板」提及，前陣子跟三個好朋友一起租車在台東自駕遊，因為只有一個朋友會開車，所以整個旅途由同一位負責開車，直到第三天還車時，租車含油錢費用約四千五百元，但開車的朋友不想付車資，說因為連開三天很累，讓原PO傻眼，不知道該怎麼辦，並向網友提問「大家會怎麼做？」

許多網友認為負責開車的當然不用付錢，「開車很累當然不用出」、「開車不用吧！又不是近程」、「4500/3一人才1500，沒有會開車的人你們根本無法成行」、「那你們幹嘛不請司機就好」，也有網友認為原PO很不友善，「把人家當工具人？妳朋友有夠可憐」、「你們三個真的損友」、「看來是免費司機用習慣了」、「下次坐大眾運輸啦，窮鬼學人租車」。

不過有網友認為，分擔車資沒有問題，「最基本就是幫出油錢和停車費，租車費可能還可以討論一下」、「花的錢可以平分，但請你們付給司機應得的費用」、「開車的人可以付比較少吧」。