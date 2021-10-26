新人結婚登記撲空酸「時間到就下班」 網怒：不然咧

準時上下班在很多行業已經習以為常，尤其銀行業更是3點半就準時拉下鐵門，而政府單位更是行之有年，所以市民洽公也多數會趕在下班之前。不過有網友在自己臉書貼圖嘲諷「準時下班很棒棒」，此舉不僅引起其他網友們熱議，更有人酸「時間到了，當然下班，這樣也能酸戶政的員工？」

從原po在臉書「爆怨2公社」po文了解，有新人到戶政事務所辦理結婚登記，逾時被拒絕後，憤而po圖抱怨說「真的很準時耶，時間到就下班，棒棒的」。怎知被原po看到後，截圖po文表示「時間到了，當然下班阿，難不成要留下來替你們辦事嗎」，原po還說「戶政上下班時間都是固定的，自己晚到的，怪誰？這樣也能酸戶政的員工？」

網友們在看到po文後，紛紛一面倒的留言幫戶政人員打氣，「時間到本來就是下班阿」、「時間到不下班是要怎樣」、「不下班你是要付加班費嗎」，有網友表示「私人機構也是啊，時間到沒人了，不下班，難道要坐在那邊發呆嗎」，更有網友酸「不然咧，時間到本來就是下班。你下次結婚或是要離婚了，再早一點來嘿」。不過也有網友緩頰說「為何不早點到，準時下班天經地義」、「你是先有打電話預約齁」。

其實，政府為了便民，平常日到戶政事務所登記結婚是隨到隨辦，也可網路預約，網路預約請於預約日前1日（下午3時前）至7日完成申請。如果想在假日結婚登記，除了提前3天以上致電到戶政事務所辦理預約事宜，網路預約部分也請於預約日前3日（指工作天，下午3時前）至30日完成申請。