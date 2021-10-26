快訊

圖表／11月8日起打高端無法入境美國 台人常去國家規定一次看

第十二輪再加開！41歲以上可預約AZ疫苗 今18點開放

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新人結婚登記撲空酸「時間到就下班」 網怒：不然咧

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在自己臉書貼圖嘲諷「準時下班很棒棒」，此舉引起其他網友們熱議。圖擷自「爆怨2公社」
有網友在自己臉書貼圖嘲諷「準時下班很棒棒」，此舉引起其他網友們熱議。圖擷自「爆怨2公社」

準時上下班在很多行業已經習以為常，尤其銀行業更是3點半就準時拉下鐵門，而政府單位更是行之有年，所以市民洽公也多數會趕在下班之前。不過有網友在自己臉書貼圖嘲諷「準時下班很棒棒」，此舉不僅引起其他網友們熱議，更有人酸「時間到了，當然下班，這樣也能酸戶政的員工？」

從原po在臉書「爆怨2公社」po文了解，有新人到戶政事務所辦理結婚登記，逾時被拒絕後，憤而po圖抱怨說「真的很準時耶，時間到就下班，棒棒的」。怎知被原po看到後，截圖po文表示「時間到了，當然下班阿，難不成要留下來替你們辦事嗎」，原po還說「戶政上下班時間都是固定的，自己晚到的，怪誰？這樣也能酸戶政的員工？」

網友們在看到po文後，紛紛一面倒的留言幫戶政人員打氣，「時間到本來就是下班阿」、「時間到不下班是要怎樣」、「不下班你是要付加班費嗎」，有網友表示「私人機構也是啊，時間到沒人了，不下班，難道要坐在那邊發呆嗎」，更有網友酸「不然咧，時間到本來就是下班。你下次結婚或是要離婚了，再早一點來嘿」。不過也有網友緩頰說「為何不早點到，準時下班天經地義」、「你是先有打電話預約齁」。

其實，政府為了便民，平常日到戶政事務所登記結婚是隨到隨辦，也可網路預約，網路預約請於預約日前1日（下午3時前）至7日完成申請。如果想在假日結婚登記，除了提前3天以上致電到戶政事務所辦理預約事宜，網路預約部分也請於預約日前3日（指工作天，下午3時前）至30日完成申請。

結婚

相關新聞

萬元電動滑板車標成千元賣家拒出貨 她掃2725件：我就是貪

網路購物既方便又便宜，但有時也會遇到賣家出錯的問題。一名網友在露天拍賣網購，發現市價萬元的電動滑板車僅售一千多元，直接全包。事後，賣家解釋標錯價格，不願意出貨，網友便公審賣家，還搬出拍賣條款跟賣家狡辯，邏輯讓其他網友「傻眼」。

女抱怨友人負責開車卻不肯分擔車資 網傻眼：是司機還是朋友

出去旅遊時，年輕人喜歡自駕遊，不僅可以省錢，也可以彈性規劃行程。一位女網友與友人在台東自駕遊，三天都由同一個女生開，但還車時，負責開車的朋友不想分擔車資，讓原PO心情很差，感到傻眼，引來其他網友討論分擔車資的問題。

新人結婚登記撲空酸「時間到就下班」 網怒：不然咧

準時上下班在很多行業已經習以為常，尤其銀行業更是3點半就準時拉下鐵門，而政府單位更是行之有年，所以市民洽公也多數會趕在下班之前。不過有網友在自己臉書貼圖嘲諷「準時下班很棒棒」，此舉不僅引起其他網友們熱議，更有人酸「時間到了，當然下班，這樣也能酸戶政的員工？」

紙箱上紅筆寫9個中文字「有看沒有懂」 網笑：國文老師要哭泣了

有誰知道正確答案呢？網友分享他在路上看到一個大紙箱，上頭寫著9個字，雖然每個字各自分開都看得懂，但如果整個放起一起看卻不得其意，而網友們看完也討論出各種奇怪的排列組合答案，許多人仍舊是有看沒有懂。

洗衣忘記拿出 一萬元的五倍券洗爛全泡湯

不少民眾已經領取振興五倍券，熱衷研究到底要麼花用最划算。不過一名網友的長輩洗衣服時，忘記檢查口袋，洗完衣服才發現裡面全是爛掉的五倍券。

剝開蝦頭驚現「藍色汁液」狂流急PO網 網友解惑這原因

紅色鮮蝦是平常很常見的海鮮美食，《爆系知識家》社團卻有網友貼出一張奇特的蝦子照片，將蝦頭剝開，將蝦身和殼分離的時候，竟從蝦肉裡流出略帶螢光的藍色汁液，讓原PO好奇詢問「請問生蝦剝開裡面是藍色的正常嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。