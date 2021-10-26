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紙箱上紅筆寫9個中文字「有看沒有懂」 網笑：國文老師要哭泣了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在路上看到一個大箱子，上頭寫著9個中文字，但意義不明。圖擷自爆廢公社二館
網友在路上看到一個大箱子，上頭寫著9個中文字，但意義不明。圖擷自爆廢公社二館

有誰知道正確答案呢？網友分享他在路上看到一個大紙箱，上頭寫著9個字，雖然每個字各自分開都看得懂，但如果整個放起一起看卻不得其意，而網友們看完也討論出各種奇怪的排列組合答案，許多人仍舊是有看沒有懂。

「我真的看不懂…誰可以幫忙翻譯一下」，發文的網友在臉書社團爆料公社二館po出照片，紙箱側面用紅筆寫了9個字，紙箱上頭還看得到幾枚透明膠帶封著的痕跡。

不少網友看了就留言笑說，「國文老師要哭泣了」、「國文造詣真的不行…字也醜到不行…應該是小學生寫的」、「句子本身有問題我組不起來」、「教改的威力」、「橫的看不懂，直向看不懂，斜線也看不懂」，還有人直言，「這個…小學有畢業嗎…？如果是台語要翻中文，也要像一點，很難懂。」

有人認為，這看起來是「加跑者專用水勿分拿」，應該是指賽事中有加里程的選手，抑或是這是路跑者的專用水，不能幫人拿，自己要喝自己拿，而加其實是寫錯字，應該是路，甲可能也寫錯，應該是用。

還有人表示，這一定是競賽者敵軍擺的，讓人想喝又不敢拿，目的主要是擾亂對手，使其停下來讀字，本來是一路領先的第一名，結果看到箱子的字，拚命解讀，還沿路邊跑邊思考，然後變成最後一名。

網友列出的答案包羅萬象，例如，「加分專用水，拿者勿跑」、「跑者勿拿水，加分專用」、「加跑者，勿分拿，專用水」、「加跑者勿分拿，專用水」、「勿拿，跑者專用，加分水？」、「勿拿跑者加分專用水？」、「加分專用水，跑者勿拿」，最後po文的人則解答，原來是「加分跑者專用水，勿拿。」

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