6.5強震哥哥一舉動肉身護妹 16秒影片暖哭上萬網友

宜蘭南澳鄉24日發生芮氏規模6.5有感強震，台北最大震度4級，搖晃程度劇烈，地震後各地民眾受到驚嚇，直呼「讓人想到九二一地震，真的太可怕了」，有網友分享一段感人的影片，一對兄妹原本待在客廳，地震當下哥哥馬上放下手機，衝去沙發緊抱住妹妹，引起網友按讚轉發。

一位網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上傳16秒的影片，分享友人家的一對小兄妹，從影片中可以看到兩人原本在客廳玩手機，突然地震來襲，哥哥察覺到搖晃後，馬上放下手機大叫：「XXX(妹妹名字）過來！」接著衝過去一把抱住妹妹，兩人就坐在沙發緊抱著彼此，之後媽媽也緊張地大喊，「寶貝媽媽在這裡」。

原PO友人表示6.5地震真的不小，連大人都有可能驚慌害怕的搖晃，哥哥下意識是先衝去抱著妹妹，「看到這個監視器的畫面讓我很驚訝又欣慰」，還透露哥哥很常抱怨妹妹，覺得妹妹黏TT又煩人，在危急時刻卻是第一個護著妹妹「看得出來哥哥對妹妹的愛護及包容」。

這段影片吸引3.4萬人觀看，紛紛稱讚哥哥表現實在太棒了，「哥哥勇敢又體貼」、「哥哥長大一定是超級暖男」、「太暖了，超感動，都泛淚了」、「患難見真情」、「哥哥反應好快喔」、「好感動喔，想要這種哥哥」、「感動，但還是要教導一下正確防震方式，不然兄妹的上方如果有東西掉落就不好了」，有人建議要保存好影片「兩兄妹各自結婚時可放影片，真的很珍貴」，也有網友稱讚媽媽「『媽媽在這裡』聽到這個眼淚都要流了」。