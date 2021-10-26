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剝開蝦頭驚現「藍色汁液」狂流急PO網 網友解惑這原因

聯合新聞網 / 綜合報導
流出藍色汁液的蝦子。圖／《爆系知識家》截圖
流出藍色汁液的蝦子。圖／《爆系知識家》截圖

紅色鮮蝦是平常很常見的海鮮美食，《爆系知識家》社團卻有網友貼出一張奇特的蝦子照片，將蝦頭剝開，將蝦身和殼分離的時候，竟從蝦肉裡流出略帶螢光的藍色汁液，讓原PO好奇詢問「請問生蝦剝開裡面是藍色的正常嗎？」

從原PO貼的照片可以看到，剝開的蝦肉不只流出汁液，還有一整條像是器官的藍色條狀物，甚至還流出到盒子的底部。

許多網友搞笑回應「真有學問的蝦，滿腹墨水」、「牠有去過馬祖」、「外星蝦」、「吃了會變身阿凡達 」、「這蝦有點憂鬱」、「因為他知道藍色是妳最愛的顏色」。

也有認真網友提供正確解答，表示這種蝦「本來就是這個樣子」，「你這個是牡丹甜蝦..蝦膏本來就是藍色..蛋也是藍色~」、「大頭甜蝦俗稱蝦母，深海蝦正常唷！我們剛補撈上來，還會發螢光色」、「那是蝦的血！我們的血含鐵是紅的，有些動物的含銅是藍色，多數為海洋生物，昆蟲類的多數是黃色。」

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