全聯10年前沒人去如今成霸主 網點超車其他超市爆紅關鍵

全聯日前拋出震撼消息，宣布收購大潤發賣場，不少人對於中小型超市全聯併購量販店感到訝異，有網友因此好奇是什麼「全聯能夠達到這樣的規模到底是靠什麼？」貼文引發眾多討論。

一名網友在PTT八卦板發文，提到如果是在10年前，一定不會相信全聯可以併掉大潤發，他認為全聯以前到現在，一直都是小型超市定位，「不論是生鮮雜貨還是其他都不算出色，當時能把松青買下來就很驚訝了」，原PO疑惑全聯是如何發展成可以把大賣場買下來的規模？

貼文一出，立刻掀起熱議，網友表示全聯爆紅的關鍵是「店海戰術+廣告」、「覺得滿會找點開店的，很多社區住宅區都有」、「宣傳夠好，全聯先生把知名度打起來」、「福利熊熊福利、請支援收銀洗腦」、「以前全聯主打便宜以低價行銷」、「有生鮮蔬菜區後，擺設也清楚就超車頂好」、「現在鄉下有一家全聯，生活用品就夠用了」、「全聯聯名的甜點，同價格某些真的無敵」。

也有人認為現在的全聯「東西越賣越貴」、「雖然東西不是最便宜，但真的算會行銷，從廣告、拓點位置都能看出，不過東西有些真的太貴，只能說只有便利而已」、「真的當超商在展店」。