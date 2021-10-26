高樓層遇地震應往上或往下逃？ 網友解釋這樣做最安全

宜蘭24日發生規模6.5級的地震，隨著手機裡的國家警報鳴笛，民眾也採取地震防範措施。一位網友則提問，住在11樓以上遇地震時，應往上逃、往下逃，還是留在原地最安全？其他網友紛紛留言解釋最好的方法。

一位網友在臉書社團「買房知識家（A你的Q）」提問，買11樓以上的高樓層住戶，如果地震發生了，大樓搖晃不定，大家會往上跑還是往下跑？許多網友紛紛回答：「不跑」。

有網友解釋，地震時，高樓層搖晃巨大，家中物品隨晃動掉在地上，逃跑時有可能會被絆倒，甚至砸到，如果有玻璃碎片還會割傷。其他網友也認為，高樓層住戶應留在原地，「地震當下到處亂跑，導致受傷的機會較大」、「逃生、離開都是地震停止才做」、「低樓層的要趕緊逃出，高樓層的要擔心被傢俱砸傷」、「不用跑，根據過往的經驗，樓層低的會垮往下壓」。

同時，有網友建議，傢俱櫃子應固定好，躲閉時要遠離窗戶、電視，或無法固定的電器用品和書，並等待救援，也可以先拿安全帽戴。而有網友建議住低樓層用戶，應該等地震結束後，必須在12秒內，在屋子會倒塌的時間以內，趕快跑到戶外。

內政部消防署曾表示，地震發生時應記得3個動作：「趴下(DROP)、掩護(COVER)、穩住(HOLD ON)」，找到可以抓住的物品並躲在下方，以保護自己的頭頸部；而曾經網路流傳應躲在「黃金三角」觀念是錯誤的，提醒民眾做好準備及防範措施，才能將風險降到最低。

地震發生時應記得3個動作：「趴下(DROP)、掩護(COVER)、穩住(HOLD ON)」。圖擷自 內政部消防署