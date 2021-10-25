她在租屋處搜出「詭異行動電源」 網一看嚇壞：快搬家

近年來經常發生偷拍等社會案件，一個人在外租屋務必要小心安全，有網友近日在租屋處櫃子發現一個行動電源，但行動電源卻有些奇怪，一旁還有機器還連接有奇怪的電線，其他網友一看直呼「是偽裝成行動電源的針孔攝影機」，並建議她快點搬家並且報警。

有網友在臉書社團爆料公社發文表示，她在租屋處中的櫥櫃找出一個白色的行動電源，行動電源下還有一個白色的機器，除了充電線外，還有奇怪的電線連接到其他的機器上，她擔心的上網發問「想請問一下，在家裏找到這個……是針孔攝影機嗎？」

其他網友一看直呼這是「偽裝成行動電源的針孔攝影機」，網友解釋，「黑色那根就是鏡頭總成。大多數都有錄音，也有wifi功能，即時傳送影像資料，還可以附近App手機監看！」

還有網友建議她立刻報警並搬家，「針孔攝影機下面是wifi模組跟電池，所以對方應該是住附近的人，因為Wifi傳不遠，了不起只能隔一兩間房間」、「是密錄器沒錯，看一下記憶卡，安裝時一定會錄到安裝的那個人自己哦」、「有你的房間鑰匙的人！快搬家！裝的人被拆穿搞不好會對妳不利」。