路燈當鋼管？女為拍攝攀爬懸掛 下秒「整根折斷」竟直接走人

社群媒體盛行，許多用戶經營各自帳號時，經常需要構思新穎有趣的創作題材，藉此吸引觀眾點閱，不過並非所有場所或舉動都適合拍攝。近日有位民眾就分享一段監視器影像，內容為一名女子攀爬路燈，同行男子則在一旁拿起手機拍攝，沒想到下一秒整支路燈竟硬生生被折斷倒下，脫序畫面讓網友紛紛看傻眼。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文貼出一段監視器錄影，只見畫面中出現一男一女，女子先是將外套交給男方，隨後就往路燈方向走去，並捲起袖子開始攀爬，男子則在原處拿出手機錄影。然而沒過幾秒，女子將身體懸掛路燈時，燈桿就因無法支撐重量而整支斷掉，兩人急忙扶起，卻無法恢復原狀，最後只好將斷去的路燈平放地上，並摸摸鼻子走人。

兩人最後將斷掉的路燈平放後離去。圖擷自 facebook

原PO將影片貼出後，無奈寫下「同學，我們中庭路燈不適合拍抖音（社群媒體）啊，會斷啊」，同時他也表示，希望當事男女若透過網路看見這則消息，能主動和他聯絡處理，喊話「請影片中的朋友到台北市松山分局跟我們聯繫，讓事情的處理簡單些」。

荒誕畫面曝光後，其他網友也紛紛看傻，直呼「吃飽太閒嗎，好好的路燈去爬它幹嘛」、「最傻眼的是竟然還以為裝的回去」、「她的特技就是表演斷路燈」、「很好奇到底是想擺出什麼姿勢」、「吃驚的是最後優雅走掉」；還有不少人則擔心危險性，留言「不就還好沒有造成電線短路」、「幸好只是斷掉，要是漏電又要申請國賠嗎」、「如果是倒頭栽動作路燈才斷，那後果更可怕」。