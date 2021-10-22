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500元鈔防偽箔膜變空白 內行人提醒：去銀行別直接換

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友收到一張500元鈔票，但旁邊的防偽箔膜卻變成空白一片，讓她不知道能不能到銀行更換。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」
一名女網友收到一張500元鈔票，但旁邊的防偽箔膜卻變成空白一片，讓她不知道能不能到銀行更換。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」

一張紙鈔通常都會有好幾種防偽功能，例如隱藏字體、防偽線、水印、變色油墨等等，一名女網友日前買完東西後收到一張500元鈔票，沒想到旁邊出現一條空白線讓她很緊張，於是發文求助鄉民們「可以去銀行換的嗎？

通常500元鈔票右邊會有一條條狀箔膜，轉動時就會有光影變化效果，是防偽功能的其中一項，但從原PO在臉書「爆廢公社二館」貼出的照片看到，箔膜的位置變成空白，讓她不知道該如何處理，於是上網詢問「請問收到這種錢可以去銀行換的嗎？我到家才發現收到這種錢，也不敢花…白色那一條也看得到『圓』這個字」。

照片引起不少人討論，「先看防偽的地方，是不是真鈔」、「上網看一下，我記得有人也曾經收過這種紙鈔，不一定是假的」、「這並非假鈔，只是雷射防偽條不小心脫落了，導致一般店家，甚至普通銀行都不會收，必須跑到台灣銀行才能更換」、「辨識條掉了，其他防偽證明都正確就可以換」。

還有人建議好好保存，「如果是真的就值錢了，很多人愛收這個」、「如果是NG鈔，會比面額值錢，留著以後會有收藏家有興趣的」、「聽說瑕疵的真鈔更有價」、「有人喜歡收集，價錢還不低」。

不過也有網友提醒，「拿去台銀要求鑑定是否為真鈔，千萬不要直接換，協助鑑定跟使用偽鈔是差很多的」、「先驗鈔，真鈔可以去台灣銀行換」、「如果是假鈔，拿去銀行換㑹被沒收喔，還要妳簽名，甚至問妳錢的來源」、「拿去銀行鑑定，千萬別說要換錢」、「鈔票很好判定真假，拿去銀行就行，毀損過於嚴重，按比例補償，但是如果是假鈔就沒法子」、「只要是真鈔，拿去台銀換，都沒問題啊，但如果是偽鈔，我記得他會回收，且給你一張證明」。

台灣銀行 假鈔

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